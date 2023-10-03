حالة الطقس اليوم.. أمطار خفيفة على القاهرة ومتفاوتة الشدة في السواحل الغربية

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من حالة الطقس اليوم في عدد من المحافظات، إذ توقعت سقوط أمطار على القاهرة والسواحل الغربية في البلاد، وفقا للصور الصادرة عن الأقمار الصناعية، لافتة إلى أن حالة الأرصاد الجوية في طقس الخريف غير مستقرة ما بين ارتفاع وانخفاض في درجات الحرارة.

حالة الطقس اليوم.. أمطار القاهرة

وأشارت الأرصاد الجوية، إلى أنّ أمطار القاهرة ستكون خفيفة في حالة الطقس اليوم، وكمية الأمطار ستقل تدريجيا كلما امتدت إلى الداخل، كما أنا ستكون متفاوتة الشدة على السواحل الغربية للبلاد، وكل من مطروح والعلمين والإسكندرية ومناطق من محافظات شمال الوجه البحري البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية.

درجات الحرارة في الأيام المقبلة

درجات الحرارة الأربعاء 4 أكتوبر 2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 30 والصغرى 22 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 29 والصغرى 21 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 37 والصغرى 26 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 32 والصغرى 21 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 41 والصغرى 27 درجة مئوية.

درجات الحرارة الخميس 5 أكتوبر 2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 31 الصغرى 22 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 29 والصغرى 21 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 37 والصغرى 26 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 34 والصغرى 21 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 42 الصغرى 27 درجة مئوية.

درجات الحرارة الجمعة 6 أكتوبر 2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 31 الصغرى 22 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 28 والصغرى 21 درجة مئوية.

- جنوب سيناء : العظمى 37 والصغرى 26 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 34 والصغرى 21 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 42 الصغرى 27 درجة مئوية.