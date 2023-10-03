وزير الرياضة يهنئ محمد حمدي بطل الرماية لتأهله لأوليمبياد باريس 2024 

تقدم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بالتهنئة إلى الاتحاد المصري للرماية، ولاعب المنتخب الوطني محمد حمدي، بعد تتويجه بذهبية 10 أمتار بندقية هواء، وذلك في بطولة أفريقيا للرماية في مصر، والتأهل إلى أولمبياد باريس.

الوزير يهنئ منتخب مصر للرماية في منافسات 10 أمتار

كما هنأ الدكتور أشرف صبحي، منتخب مصر للرماية بعد الفوز بالميدالية الذهبية للبطولة في منافسات 10 أمتار بندقية ضغط هواء في الفرق، والرامي مجدي حافظ لحصولة على الميدالية الفضية في منافسات 10 أمتار بندقية ضغط هواء؛ وذلك في بطولة أفريقيا التي تقام منافساتها تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

إنجازات تشهدها مصر والمنظومة الرياضية

وجدد الدكتور أشرف صبحي، الشكر للرئيس السيسي، على الدعم الكبير واللامحدود للأبطال الرياضيين والأندية والمنتخبات الوطنية كافة، وهو ما يلقى بظلاله على الإنجازات التي تشهدها المنظومة الرياضية، خلال الفترة الراهنة، على المستويات العربية والقارية والإقليمية والدولية.

42 لاعبا مصريا تأهلوا لأوليمبياد باريس

وأصبح عدد اللاعبين المصريين التأهلين إلى أوليمبياد باريس، 42 لاعبا ولاعبة حتى الآن، في 8 رياضات، هي: الجمباز الفني «8 لاعبات» - الملاكمة «3 لاعبين» - كرة القدم «18 لاعبا» - الخماسي الحديث «3 لاعبين» - الرماية «1» - السباحة «1» - تنس الطاولة «7» - الرماية «1».