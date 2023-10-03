«كتاب مصر» يهنئ الرئيس السيسي بذكرى نصر أكتوبر: يوم عزّة وكرامة

أرسل الدكتور علاء عبدالهادي، رئيس مجلس إدارة النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر والأمين العام لاتحاد الأدباء والكتاب العرب، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

وقال عبدالهادي: «ذكرى يوم من أيام العزة والكرامة، نصر أكتوبر العظيم، يطيب لي أن أرسل إليكم هذه البرقية مهنئا بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخمسين للنصر الذي غير مسار التاريخ وجسد عظمة شعب مصر وعقيدة قواته المسلحة، والذي يثبت يوما بعد آخر أنّ مصر تستطيع تحقيق الكثير بتلاحم شعبها وبقواتها المسلحة الباسلة.

وقال الدكتور علاء عبد الهادي: «أتقدم إليكم بخالص التهنئة بمناسبة الذكرى العطرة، وندعو الله عز وجل أن يرحم شهداء مصر الأبرار من رجال قواتنا المسلحة الذين سطروا بدمائهم الزكية أرفع آيات البطولة وأسمى درجات التضحية، وأن تظل مصرنا الحبيبة مرفوعة الهامة وفي تقدم وازدهار بقيادتكم المخلصة، وأن تظل أكتوبر دعوة للعبور إلى المستقبل والانتصار في ظل مصرنا الغالية مصر الدور والمكانة».