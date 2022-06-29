رئيس اتحاد الكتاب يهنئ الرئيس بـ30 يونيو: ذكرى تجسد ملحمة الشعب المصري

بعث الشاعر والمفكر الدكتور علاء عبدالهادي رئيس مجلس إدارة النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر والأمين العام لاتحاد الأدباء والكتاب العرب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة الثلاثين من يونيو.

نص برقية التهنئة

وجاء نص برقية التهنئة كالتالي: «يطيب لي أن اتقدم إليكم بكل مشاعر الفخر والإعزاز مهنئاً بذكرى ثورة30 يونيه المجيدة التى قام بها جموع الشعب المصري العظيم حماية لأمنه ولنسيجه الوطني الواحد».

الاحتفال يجسد ملحمة الشعب المصري

وقال نقيب الكتاب، إن احتفال مصر في 30 من يونيو بالثورة المجيدة يجسد ملحمة الشعب المصري العظيم الذي حافظ على هوية الوطن، وبرهن بعزيمته القوية على أن الشعوب حينما تنتفض لا يمكن أن يقف أمامها عائق، وقد كتب شعب مصر بأحرف من نور، ميلاد مسار جديد من مسارات العمل الوطني الخالص على أيديكم فخامة الرئيس فانطلقت مسيرة البناء والتنمية الحقيقية على المستويات كافة لبناء الجمهورية الجديدة.

وتابع: «الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، يسعدني أن أعرب لسيادتكم بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن أعضاء النقابة العامة من كبار مفكري مصر ومثقفيه ومبدعيه عن كامل التقدير والتبجيل على موقفكم التاريخي للدفاع عن هذا الوطن وعن شعبه في وقت كادت فيه الأمواج العاتية تهدد سفينة الأمة المصرية التي قدمت سيادتكم دفتها إلى بر الامان وطريق التنمية والرخاء . حفظكم الله وأيد خطاكم لما فيه الخير والرخاء لشعب مصر العظيم وكل عام وسيادتكم بخير، تحيا مصر، تحيا مصر».