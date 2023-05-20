ندوة في اتحاد الكتاب لمناقشة «أزمة ترجمة كتب الأطفال» الأربعاء

تقيم شعبة أدب الأطفال، بالنقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، وتحت رعاية الدكتور علاء عبد الهادى رئيس النقابة، ندوتها الشهرية عن «أزمة ترجمة كتب الأطفال»، في تمام الساعة السادسة والنصف مساء يوم الأربعاء المقبل، بمقر النقابة بالزمالك.

المشاركون في ندوة ترجمة أدب الطفل

ويشارك في الندوة الدكتورة لبنى عبد التواب يوسف، والدكتورة منى النموري، والكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، والكاتب مصطفى غنايم، والمترجمة نجوى عنتر، يقدم الندوة الشاعر عبده الزراع رئيس الشعبة، كما يشارك بالمناقشة والمداخلات أعضاء الشعبة الكاتبة صفاء عبدالمنعم، والكاتب منتصر ثابت، والكاتبة هويدا زكريا.

ودعا الشاعر عبده الزراع، رئيس شعبة أدب الأطفال، في بيان صحفي، جميع كتاب الأطفال للمشاركة في هذه الندوة المهمة، لتعم الفائدة بما فيه صالح مسيرة أدب الأطفال وثقافته.