مشروع تطوعي لدهان حوائط مركز شباب الوقدة في سوهاج بمشاركة 25 شابا

نفذت مديرية الشباب والرياضة بسوهاج «الإدارة العامة لتنمية الشباب»، بالتعاون مع مركز شباب الوقدة التابع لإدارة شباب المراغة، اليوم الثلاثاء، مشروعًا تطوعيًا مجتمعيًا داخل القرى الأكثر احتياجًا للنظافة والدهانات، بمشاركة 25 عضوًا من أعضاء أندية التطوع والفتاة.

مساعدة الآخرين تطوعيا

وأوضح فريق العمل أن العمل التطوعي، ما يعني تقديم العون والمساعدة للآخرين ليسود الخير في المجتمع، وجاءت التسمية بـ«التطوعي»، لأن المشارك لا يقوم به مجبرا بل طواعية، حيث ينبع من الداخل، ويزداد تطور ونمو المجتمع، كلما زادت العناصر الإيجابية والبناءة، مشيرا إلى أنه يعتبر العمل التطوعي اختيار جيد لجني الخبرات الهامة التي تعطي نتيجة إيجابية للشخص المتطوع نفسه، والمؤسسة التي يعمل لديها، وخلال هذا العمل يكتسب الشخص بعض المهارات الجديدة، وتتحسن لديه بعض المهارات الأخرى الموجودة لديه.

تفعيل الأنشطة لتطوير المجتمع

وأشار الدكتور محمد فريد وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج، إلى أن العمل التطوعي والأنشطة المتعلقة به تساعد على الحفاظ وتطور المجتمع، كما يساعد العمل التطوعي على استغلال أوقات الفراغ، ويحوله إلى أنشطة تطوعية، مفيدة وتأتي هذه الأنشطة في إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالاهتمام بتفعيل الأنشطة وشغل أوقات الفراغ.