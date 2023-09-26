«التعليم» تحذّر الطلاب من اصطحاب الهاتف المحمول إلى المدارس.. وعقوبات للمخالفين

أصدرت المديريات التعليمية، تعليمات مهمة وعاجلة للإدارات التعليمية بشأن الاستعدادات للعام الدراسي الجديد 2023-2024، التي تنطلق يوم 30 سبتمبر، وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد المعتمد رسميا من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم.

مصادرة التليفون المحمول وعقوبات للمخالفين

وأكدت المديريات التعليمية، تنفيذ التعليمات الصادرة لانضباط العملية التعليمية والدراسة، كما يلي.

- الالتزام بالزي المدرسي لجميع الصفوف.

- يمنع تماما اصطحاب التليفون المحمول داخل المدرسة، ويتم مصادرة أي هاتف يُضبط داخل المدرسة إضافة إلى توقيع العقاب على الطالب حسب لائحة المدرسة.

- يمنع تماما مغادرة المدرسة اثناء اليوم الدراسي.

- يمنع تواجد الطلاب في في الطرقات والفناء إلا في الوقت المخصص لذلك وبمصاحبة المدرس المختص.

جولات ميدانية لمتابعة الإستعدادت

- المرور اليومي والجولات الميدانية لمدراء العموم والوكلاء والتناوب علي المدارس لمتابعة جاهزيتها لاستقبال العام الدراسي الجديد وإعداد تقرير عن الزيارة وتسليمه إلى مكتب وكيل المديرية والمتابعة.

- المتابعة اليومية لموقف استلام الكتب من المخازن المركزية وتسليمها للإدارات التعليمية لتوزيعها على الطلاب في أول يوم دراسي.

- توعية الطلاب بشكل دائم على وسائل الأمن والسلامة وعدم الاقتراب من أعمدة الكهرباء خاصة عند هطول الأمطار، وعدم شراء الأطعمة من البائعة الجائلين مع غلق أبواب المدارس أثناء اليوم الدراسي.

- التأكيد على ضرورة متابعة الغياب اليومي للطلاب وتسجيله إلكترونيا واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الطلاب دائمي الغياب والمنقطعين.