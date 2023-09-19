قبل عمر هلال.. 3 مخرجين رشحت أعمالهم الأولى لـ«أوسكار» أفضل فيلم دولي

نجح المخرج عمر هلال من خلال تجربته السينمائية الأولى «فوي! فوي! فوي!» في اقتناص ترشيح لجائزة أوسكار أفضل فيلم دولي في نسختها الـ96، وهو الفيلم الذي اختاره أعضاء لجنة اختيار الفيلم المصري المرشح لأوسكار بالإجماع وفقًا للناقدة فايزة هنداوي عضوة اللجنة.

ولكن لا يعتبر عمر هلال هو المخرج الأول الذي يحظى فيلمه الأول بترشيح لجائزة أوسكار أفضل فيلم دولي، إذ كانت دائما الترشيحات تحمل أسماء كبار المخرجين من يوسف شاهين إلى داود عبدالسيد ومحمد خان، فكانت المرة الأولى في عام 2006 عند ترشيح فيلم «عمارة يعقوبيان» للتنافس على جائزة أوسكار أفضل فيلم دولي في نسختها الـ 79، وكان الفيلم التجربة الروائية الأولى للمخرج الشاب.

قبل عمر هلال.. مروان حامد وأبو بكر شوقي وأحمد فوزي صالح في ترشيحات أوسكار

وفي عام 2019 وقع اختيار اللجنة على فيلم «يوم الدين» للمخرج أبو بكر شوقي للتنافس على جائزة أوسكار، وذلك بعد الصدى الذي حققه الفيلم خلال عرضه الأول في المسابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائي، وكان التجربة الإخراجية الطويلة الأولى بالنسبة له، وفي العام التالي تم ترشيح فيلم «ورد مسموم» للمخرج أحمد فوزي صالح، الذي كان التجربة الروائية الطويلة الأولى له.