مخرج «فوي فوي فوي» بعد ترشيحه لـ«أوسكار»: محتاج دعوات المصريين

عبّر عمر هلال مخرج فيلم «فوي فوي فوي» عن سعادته باختيار الفيلم لتمثيل مصر والتنافس على جائزة أوسكار أفضل فيلم دولي في النسخة الـ96 من حفل توزيع الجوائز الشهير، وذلك عبر تدوينة على حسابه بـ«فيس بوك»، قائلا: «محتاجين دعواتكم ودعوات 120 مليون مصري إن الفيلم يتقدم في التصفيات الأولية عشان يوصل للترشيح والمنافسة.. لكن أنا النهاردة فخور بشركائي وبلدي اللي لا ينضب منه الفن متمثلا في كل الزملاء وفي الجمهور الواعي».

وتابع المخرج عمر هلال، في كلمته: «عاوز أشكر اللجنة من كل قلبي على دعمها للفيلم و اختياره، في ذلك وحده فرحة ما بعدها فرحة، أنكم تشوفوا أن فيلمي يستحق المشاهدة بل والمنافسه على أهم جائزة في عالم السينما».

مخرج «فوي فوي فوي» يوجه الشكر لفريق عمل الفيلم: شركاء النجاح

كما وجه الشكر لفريق عمل الفيلم الذي وصفهم بـ«شركاء النجاح»، «شركاء النجاح كثر على رأسهم محمد حفظي صديقي وشريك النجاح، الفنانيين محمد فراج و نيللي كريم (وش السعد)، وبيومي فؤاد وطه دسوقي وأمجد الحجار والأستاذة القديرة حنان يوسف والأستاذ الكبير محمد عبد العظيم.. كلكم أستاذة وأبدعتم وعملتوا كل اللي كان نفسي فيه وأكتر».

وحرص مخرج فيلم «فوي فوي فوي» على توجيه الشكر للصحفي صاحب التحقيق المأخوذ عنه أحداث الفيلم، «شكرا للصحافة شكرا محمود شوقي أنك كنت الراجل الشجاع اللي خرج بهذا التحقيق الى العالم، حتى انه يرجعلي وأقرأه واعمل منه فيلم، أقلام الصحافة الشجاعة على رأسي ورأس كل الفن».