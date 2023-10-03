«ثقافة البحيرة» تنظم عدة ندوات بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر

نظم فرع ثقافة البحيرة عده ندوات وفعاليات ثقافية وفنية بمدن ومراكز المحافظة، للاحتفال بالذكرى الـ50 لانتصارات أكتوبر المجيدة، حيث أقام قسم المكتبات بالفرع بالتعاون مع قصر ثقافة المحمودية، ندوة مكتبية بعنوان «أكتوبر النصر والعبور والتنمية»، حاضر فيها اللواء محمد حسن الصول بمدرسة الثانوية الفنية بنات بالمحمودية.

احتفالات البحيرة بنصر أكتوبر

كما نظمت مكتبة لقانة الثقافية محاضرة بمناسبة الاحتفال بذكرى 6 أكتوبر بمجلس قرية لقانة، وتم مناقشة كتاب بعنوان «حرب أكتوبر 1973 في التاريخ الفكري العربي»، تأليف نجوان محمد فخري.

ورش رسم داخل قصور الثقافة

كما أقام قصر ثقافة المحمودية ورشة رسوم فنية للمواهب والطلائع، تعبر عن انتصارات أكتوبر المجيدة، لتوعيتهم بالدور الكبير الذي تقوم بها قواتنا المسلحة.

ومن جانبها أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، ضرورة نشر الثقافة والوعي بين الشباب وتوعيتهم بالبطولات التي شهدتها حرب أكتوبر المجيدة كملحمة قامت بها قواتنا المسلحة المصرية وشعبها العظيم لتعبر نحو آفاق مستقبل مشرق وواعد بسواعد أبنائه.