إزالة 25 حالة تعد على الأراضي الزراعية في البحيرة

وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، باستمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والالتزام بالقانون وعدم البناء المخالف نهائياً للحفاظ على حق الدولة والشعب وحماية الرقعة الزراعية.

إزالة التعديات على الأراضي الزراعية

وأسفرت حملات إزالة التعديات التي نفذتها الوحدات المحلية بنطاق 4 مراكز عن إزالة 25 حالة تعد على مساحة 1468 مترا عبارة عن إزالة 10حالات تعد بمساحة 730 مترا، وردم حفر وأسوار بنطاق الوحدات المحلية لقريتي مؤسسة البستان والمسين بالدلنجات، و10 حالات تعد بمساحة 490 مترا في إدكو، كما تم إزالة 4 حالات تعد بمساحة 200 متر في قرية ديروط بالمحمودية.

تحرير محاضر للمخالفين

كما تم إزالة حالة تعد بمساحة 48 مترا بقرية ششت الأنعام بإيتاي البارود، وذلك تنفيذا لتوجيهات نائب محافظ البحيرة، والتي أكدت أن فرق المتغيرات المكانية تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لرصد كافة أعمال البناء المخالف، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخال وتحرير محاضر، وقد تصل العقوبة إلى الحبس.