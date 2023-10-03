إزالة 240 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالمنيا

أكد محافظ المنيا اللواء أسامة القاضي، إزالة 240 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في قرى ومراكز محافظة المنيا، وذلك ضمن جهود الدولة والوحدات المحلية في إزالة التعديات.

وقال محافظ المنيا، أن تكثيف الحملات يأتي ضمن جهود الوحدات المحلية لإزالة ورصد التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وكل حالات البناء العشوائي المخالف وغير المرخص، تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبإشراف اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، حيث تم إزالة 240 حالة تعد بمراكز المحافظة التسعة على مدار 3 أيام متتالية وذلك للقضاء على عشوائية البناء.

إزالة تعديات في سمالوط وبني مزار

وأزالت الوحدات المحلية بمراكز بني مزار وسمالوط والعدوة ومغاغة، 146 حالة تعد منها 95 حالة في قرى «القيس - شلقام - صندفا - أبوجرج - بني علي - الحسينية»، والأحياء الرئيسية بمدينة بنى مزار، و12 حالة تعد بقرية شوشة وحي شمال مدينة سمالوط، إلى جانب 5 حالات تعد تم إزالتها في المهد خارج الحيز العمراني بقرية بني عامر بمدينة العدوة، و34 حالة تعد بقرى ميانة وطنبدي وآبا وحي شرق مدينة مغاغة.

إجراءات قانونية صارمة ضد المخالفين

كما تمكنت الوحدات المحلية بمراكز المنيا ومطاي وملوي وأبوقرقاص وديرمواس، من إزالة 94 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وتم التحفظ على معدات البناء والتعامل الفوري والإزالة في المهد، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية الرادعة حيال المتعدين.