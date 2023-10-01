خالد زكي بعد تكريمه في «الإسكندرية السينمائي»: ربنا يديني الصحة أمثل لآخر يوم بعمري

حرص الفنان خالد زكي، على توجيه الشكر، إلى الناقد الأمير أباظة، رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر المتوسط، وكذلك إدارة الدورة الـ39، المُقامة حاليًا، وسط حضور عدد كبير من الفنانين، وذلك على خلفية تكريمه، تقديرًا لمشواره الفني كله.

وقال خالد زكي، بعد تسلمه التكريم، من الفنانة شيرين: «حاولت أن أجد كلمات تكفي للتعبير عن مدي سعادتي بهذا التكريم، ووجودي وسط هذه الكوكبة الكبيرة والعظيمة، لكن لم أجد كلمات كفاية».

وكشف عن ارتباطه الشديد بالتمثيل، وعن آماله بأنّ يواصل إثراء الساحة الفنية حتى آخر يوم في عمره، قائلًا: «أشكر كل من وقف بجانبي خلال رحلة خمسين عاماً، وأدعو الله أن يعطيني الصحة لآخر نفس لأقف وأمثل».

وشهد حفل الافتتاح، حضور كل من: شيرين، نرمين الفقي، أمير شاهين، منال سلامة، سلوى محمد علي، المخرج محمد عبدالعزيز وشقيقه عمر عبدالعزيز، المخرج هاني لاشين، المخرج علي بدرخان.