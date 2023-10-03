الفنان خالد زكي: أدعم السيسي في الانتخابات الرئاسية بكل ما أملك

أعرب الفنان خالد زكي عن سعادته وتأييده لترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، قائلا: «صوتي مع الرئيس عبد الفتاح السيسي تماما، وبكل ما أملك أدعمه بشدة، وسعيد جدا بترشحه، فترشحه أمر طبيعي لاستكمال ما بدأه من نجاح».

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»: «أتمنى من الشعب المصري أن يدلي بصوته في الانتخابات، ولا يتقاعس عن ذلك لأن صوتك أمانة ويجب أن تقدم واجبك تجاه الوطن».

ترشح الرئيس السيسي لولاية جديدة

وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال كلمته بمؤتمر «حكاية وطن» الذي اختتم فعالياته اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، عن ترشحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة، تلبية لنداء الشعب المصري.

وجاء ترشح الرئيس لاستجابته لمناشدة أبناء مصر بقبول الترشح لولاية جديدة، وذلك نيابه عن أكثر من 5 ملايين تاجر وصانع ومستثمر ومؤدي خدمات، و18 مليون من شركائهم من العاملين لديهم.