جامعة المنيا الأهلية تفتح باب التقدم ورقيا في 3 كليات.. اعرف التفاصيل

قال الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا والقائم بأعمال رئيس جامعة المنيا الأهلية، إنه سيتم فتح باب التقدم ورقيا لبعض كليات جامعة المنيا الأهلية غدا الثلاثاء 3 أكتوبر، والأربعاء 4 أكتوبر، لاستكمال الأماكن الشاغرة.

الأماكن الشاغرة بجامعة المنيا الأهلية

وأوضح رئيس جامعة المنيا الأهلية، أن الأماكن الشاغرة متاحة في كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي للطلاب السابق تقدمهم ويرغبون في الالتحاق بالكلية حتى مجموع 270 درجة بنسبة 65.8%، أما من لم يسبق تقدمهم فعليهم التقدم بطلب برغبتهم مرفقا به صورة شهادة الثانوية العامة والانتظار حتى يوم الأربعاء 4 أكتوبر، وسيتم استكمال العدد المتبقي طبقا للأعلى في المجموع وأولوية التقدم بعد استيفاء رغبات الطلاب السابق تقدمهم، وكذلك كلية العلاج الطبيعي، حيث سيتم فتح باب التقدم ورقيا وذلك للطلاب الراغبين في حدود الحد الأدنى المعلن للكلية وهو 320 درجة بنسبة 78.04%.

كما سيتم استقبال الطلبة في برنامج العلاقات العامة والإعلان بكلية العلاقات العامة وإدارة الأعمال، وذلك في حدود الحد الأدنى المعلن للكلية وهو 217.5 درجة بنسبة 53%.

تقديم أصول المستندات ودفع نصف الرسوم

ولفت رئيس جامعة المنيا إلى أنه على الطلاب الراغبين في التقدم التوجه لمبنى جامعة المنيا الأهلية بمدينة المنيا الجديدة لإنهاء إجراءات القيد، وتقديم أصول المستندات ودفع نصف الرسوم السنوية، وذلك خلال يومي الثلاثاء الموافق 3 أكتوبر وبعد غد الأربعاء 4 أكتوبر حتى تمام الساعة الثالثة مساء.

وتشمل إجراءات القيد دفع أو استكمال دفع المصروفات السنوية المعلن للكلية أو القسط الأول منها كشرط للقيد بواقع 50% من المصروفات المعلنة، وذلك من خلال إذن دفع بعد مراجعة الأوراق والسداد بفرع البنك الأهلي بمدينة المنيا الجديدة.