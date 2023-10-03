ضبط 168 مخالفة تموينية بالأسواق والمخابز البلدية في المنيا

تمكنت مديرية التموين بالمنيا، من ضبط 168 مخالفة تموينية متنوعة خلال حملات تفتيشية ورقابية على المخابز البلدية والأسواق ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية على مدار ثلاثة أيام، وذلك لإحكام الرقابة على الأسعار والتأكد من جودة وصلاحية المعروضات من السلع والمواد الغذائية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

تشديد الرقابة على المخابز البلدية والأسواق

يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتشديد الرقابة على المخابز البلدية والأسواق، مع ضرورة تكثيف الحملات لرصد المخالفات والتأكد من مدى الالتزام بالقرارات التموينية وإنتاج خبز مطابق للمواصفات، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، والتأكد من صلاحية السلع واللحوم المعروضة بالأسواق، مع المتابعة المستمرة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ضبط 168 مخالفة تموينية

من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات أسفرت عن ضبط 168 مخالفة تموينية، منها 122 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية تنوعت بين (إنتاج خبز ناقص الوزن- إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات -تصريف وتجميع -عدم وجود ميزان- عدم وجود سجلات - توقف بدون عذر)، و46 مخالفة في مجال متابعة الأسواق منها (عدم الإعلان عن الأسعار - بيع بأزيد من السعر- مجهولة المصدر- شهادة صحية- بدون ترخيص).