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خالد زكي: عادل إمام ومحمود عبدالعزيز كانا مرشحين لـ«طباخ الرئيس»

كتب:

خالد فرج
03:47 م | الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
خالد زكي

خالد زكي

قال الفنان خالد زكي، إنّ النجمين عادل إمام ومحمود عبدالعزيز، اعتذرا عن فيلم طباخ الرئيس قبل أن يذهب إليه، موضحا أنّه كان مرشحا لدور آخر في الفيلم.

وأضاف زكي، خلال ندوة تكريمه في مهرجان الإسكندرية السينمائي، المقامة داخل أحد فنادق الإسكندرية: «أبلغوني أنّ الزعيم عادل إمام مرشح لبطولة الفيلم، فضربت تعظيم سلام لهذا الاختيار، ولكن حدث تعديلات على السيناريو، فاعتذر الزعيم، بعدها ترشّح الفنان محمود عبدالعزيز، ثم اعتذر، بعدها ذهبت بطولة الفيلم لي».

 

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رئيس قسم الفن، حاصل علي ليسانس آداب كلية إعلام بجامعة حلوان.