خالد زكي: عادل إمام ومحمود عبدالعزيز كانا مرشحين لـ«طباخ الرئيس»

قال الفنان خالد زكي، إنّ النجمين عادل إمام ومحمود عبدالعزيز، اعتذرا عن فيلم طباخ الرئيس قبل أن يذهب إليه، موضحا أنّه كان مرشحا لدور آخر في الفيلم.

وأضاف زكي، خلال ندوة تكريمه في مهرجان الإسكندرية السينمائي، المقامة داخل أحد فنادق الإسكندرية: «أبلغوني أنّ الزعيم عادل إمام مرشح لبطولة الفيلم، فضربت تعظيم سلام لهذا الاختيار، ولكن حدث تعديلات على السيناريو، فاعتذر الزعيم، بعدها ترشّح الفنان محمود عبدالعزيز، ثم اعتذر، بعدها ذهبت بطولة الفيلم لي».