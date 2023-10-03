خطوات استخدام الاسكوتر الكهربائي في محطات مترو الخط الثالث

حددت شركة «آر إيه تي بي ديف للنقل كايرو» المسؤولة عن إدارة وتشغيل الخط الثالث للمترو، خطوات استخدام الاسكوتر الكهربائي الذي تم توفيره كوسيلة مواصلات حديثة وعصرية وسريعة في عدد من محطات المترو، وهي هليوبوليس والأهرام وكلية البنات وصفاء حجازي، حيث بدأ تشغيله تجريبيا من 1 أكتوبر 2023 لمدة 3 شهور.

خطوات استخدام الاسكوتر الكهربائي

ترصد «الوطن» في السطور التالية خطوات استخدام الاسكوتر الكهربائي بمحطات مترو الخط الثالث

- عمل سكان للكود QR Code من على البانر داخل المحطة أو بجانبها ثم تحميل التطبيق.

- فتح تطبيق Rabbit واستخدم الفيزا مع ضرورة أن تكون مفعلة.

- فتح المحفظة وكتابة البروموكود RABBIT-GL3 حتى تقوم برحلة مخفضة.

- يختار الراكب من على خريطة التطبيق اقرب سكوتر له ثم الضغط على الاتجاهات حتى يمكن توصيله لها.

- يتوجه الراكب إلى أقرب سكوتر في نطاق المحطة ثم يضغط على «سكان وابدأ الرحلة» من التطبيق وعمل سكان للكود QR Code على السكوتر ثم يتم فتح السكوتر.

-بعد رفع المسند، يدفع الراكب الأرض بقدمه ثم الضغط على زر السرعة للتحرك.

- بعد انتهاء الرحلة يستخدم الراكب القفل لتثبيت السكوتر في شجرة أو عمود، ثم يلتقط له صورة لانتهاء الرحلة.

- تكلفة فتح السكوتر 4 جنيه وكل دقيقة 1.25 جنيه واستخدم البرومو كود RABBIT-GL3 حتى يكون هناك يخصم 4 جنيه من الرحلة.