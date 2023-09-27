طريقة وأماكن استخراج اشتراكات المترو وأسعارها.. إليك القائمة

تنطلق أولى أيام الفصل الدراسي الجديد 2023-2024، يوم السبت المقبل، وتبعًا لذلك يتطلع الكثير من الطلاب إلى معرفة طريقة وأماكن استخراج اشتراكات المترو وأسعارها، بسبب ما توفره خدمة مترو الأنفاق من مميزات من ناحية قلة التكاليف وسرعة الوصول.

طريقة وأماكن استخراج اشتراكات المترو وأسعارها

ونقدم لكم عبر السطور التلية طريقة وأماكن استخراج اشتراكات المترو وأسعارها، وفقًا لما جاء في الهيئة العامة للأنفاق.

أماكن استخراج اشتراكات مترو الأنفاق

يمكن استخراج استمارة اشتراكات مترو الأنفاق عن طريق مكاتب استخراج الاشتراكات، من المحطات المختلفة، وذلك كل يوم من الساعة الـ 7 صباحًا وحتى 8 مساءً، عدا الجمعة من 8 صباحًا حتى 4 عصرًا.

ويمكن الحصول على تلك الاستمارات من خطوط المترو الثلاثة، في محطات: «العتبة 3 - العباسية - عدلي منصور - هليوبوليس»، وخط «المرج الجديدة - حلوان» من محطات «حلوان - عين حلوان - جامعة حلوان - المعادي - دار السلام - الزهراء - الشهداء - حدائق الزيتون - عين شمس - عزبة النخل - المرج القديمة»، بالإضافة إلى خط «شبرا الخيمة - المنيب» بمحطات «كلية الزراعة - المظلات - روض الفرج - مسرة - الشهداء - العتبة - الدقي - جامعة القاهرة - الجيزة - المنيب».

طريقة استخراج اشتراكات مترو الأنفاق

وإلى أهم خطوات استخراج اشتراكات مترو الأنفاق للطلاب والأوراق المطلوبة، وهي كالتالي:

ـ التوجه إلى أقرب مكتب لاستخراج اشتراك المترو، ثم شراء استمارة طلبة.

ـ ملء الاستمارة بالبيانات المطلوبة والتي تشمل محطة القيام والوصول والاسم.

- وضع 2 صورة شخصية على الاستمارة.

- ختم واعتماد الاستمارة من شؤون الطلاب من المدرسة أو الكلية أو التابع لها الطالب.

ـ يتم تحديد الاشتراك من مقر إقامة الطالب إلى مقر دراسته فقط.

أسعار اشتراكات مترو الأنفاق للطلاب

كانت الهيئة القومية لمترو الأنفاق قد أعلنت في وقت سابق، وجود تخفيضات على الاشتراكات تصل إلى 98%، وإليك قائمة الأسعار كالتالي:

- قيمة الاشتراك لاستقلال 3 مراحل 33 جنيها.

- قيمة الاشتراك لاستقلال 4 مراحل 41 جنيها.