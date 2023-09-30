بسبب العاصفة أوفيليا.. فيضانات تجتاح الشوارع وتعطل المترو في نيويورك

كارثة جديدة تجتاح الساحل الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية، بسبب العاصفة الاستوائية «أوفيليا»، التي أدت إلى سقوط الأمطار التي هطلت بكميات قياسية تجاوزت 15 سم، على مدينة نيويورك، حيث تسببت في حالة من الشلل على الطرق الرئيسية، كما أدت إلى تعطل حركة المترو.

فيضانات نيويورك

وقال مسؤولون أمريكيون إن فيضانات نيويورك تسببت في رفع حالة الطوارئ، حيث أدت الأمطار إلى ركود المياه في الشوارع، وارتفاعها لمسافة 15 سم، حيث تعطلت السيارات في مياه الفيضانات، وغرقها في الشوارع، وسقوط المياه في مترو الأنفاق وتعطله، وفق ما نشر بموقع «سي إن إن» الأمريكي.

يأتي هذا في الوقت الذي يقوم فيه رجال الإنقاذ بمساعدة المواطنين الذين علقوا في مواقف خطيرة، بسبب ارتفاع مستوى المياه، فضلاً عن إصدار تحذيرات للمواطنين من مياه الفيضانات التي تغمر شوارع في منهاتن وبروكلين وكوينز وستيتن آيلاند.

تحذير من الطقس السيء في نيويورك

كما تسبب الأمطار في فيضانات في شوارع نيويورك، نتيجة العاصفة الاستوائية «أوفيليا»، التي تجتاح مناطق عبر وسط المحيط الأطلسي والشمال الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية.

وحذر عمدة نيويورك، إريك آدامز، خلال مؤتمر صحفي، من الطقس السيء، مطالبًا السكان بالبقاء في منازلهم، والتواصل مع الأصدقاء والعائلة والابتعاد عن الطرق.

وقال: «هذا شيء لا يمكن الاستخفاف به، ونحن لم نستخف به.. هذه حالة طقس خطيرة، ولم تنته بعد، إذا كنتم في منازلكم، فلا تخرجوا منها، هذا وقت توخي الحذر».

يشار إلى أن مستوى الأمطار ارتفع لمستوى 20 سم، في مطار «جون إف كينيدي»، وفقاً لما ذكرت سلطات الأرصاد الجوية في الولايات المتحدة الأمريكية.