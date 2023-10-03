تحرير 118 محضرا لمخابز بلدية خلال أسبوع في بني سويف

أكد المحاسب وصفي عبد الله، وكيل وزارة التموين بمحافظة بني سويف، تحرير 118 محضرًا تموينيًا متنوعًا خلال أسبوع، ضد مخابز بلدية، لعدم التزامها بتعليمات التشغيل اللازمة.

118 محضرا تموينيا لمخابز بلدية في بني سويف

وقال «عبد الله» في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، إن المديرية شنت عدة حملات متنوعة على المخابز خلال الأسبوع المنتهي، أسفرت عن تحرير 118 لمخالفات بالمخابز، بواقع 19 محضرا لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و45 محضرا لإنتاج خبز ناقص الوزن، و15 محضرا لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل وقائمة البيانات.

تحرير محاضر تصرف في حصة الدقيق

كما شملت الحملات التي شنتها مديرية التموين في بني سويف، 17 محضرا لتدني مستوى نظافة أدوات العجين، و5 محاضر لعدم صرف بون للمواطنين، 4 محاضر لعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات والتفتيش، ومحضر للتوقف الكلي عن الإنتاج، بجانب 20 محضرا للتصرف في 299 جوال دقيق بلدي مدعم زنة 50 كيلوجراما، و3 محاضر لتجميع دقيق مدعم، و5 محاضر لعدم وجود ميزان معتمد.

تكثيف الرقابة على المخابز

وشدد وكيل وزارة التموين في بني سويف، على تكثيف الحملات التفتيشية على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية للتأكد من جودة الخبز المنتج، وعدم التلاعب بأسعار السلع الأساسية والمدعمة ومكافحة الغش التجاري، وضبط المخالفين ولضمان جودة وسلامة المنتجات المعروضة.

تحرير 9 محاضر تموينية متنوعة

كما شملت الحملة المرور على البدالين التموينيين للتأكد من صرف المقررات التموينية بالأسعار والكمية المقررة، حيث تم صرف المقررات التموينية عن شهر سبتمبر للبدالين بنسبة 100 % من الكميات المربوطة على التجار من قبل الشركة المصرية لتجارة الجملة، في حين تم تحرير 4 محاضر ضد تجار تموينيين لعدم حصولهم على شهادات صحية، و 3 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، محضرين للغلق والتوقف عن ممارسة النشاط خلال ساعات العمل الرسمية.