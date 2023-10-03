الوادي الجديد تحتفل بعيدها القومي الـ64 بحضور المحافظين السابقين

احتفلت محافظة الوادي الجديد، صباح اليوم الثلاثاء، بمشاركة عدد من المحافظين السابقين، بالعيد القومي وذكرى مرور 64 عامًا على وصول قوافل التعمير للمحافظة في الثالث من أكتوبر عام 1959.

واستقبل محافظ الوادي الجديد اللواء محمد الزملوط، المحافظين السابقين، اللواء جمال امبابى واللواء محمود خليفة، واللواء طارق المهدي محافظي الوادي الجديد السابقين، وتضمنت الزيارة تفقد نموذج المنزل الواحاتي في العاصمة الإدارية الجديدة ومجمع المصالح الحكومية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

افتتاح أول ممشى باتيناج في مصر

وشهدت محافظة الوادي الجديد افتتاح أول ممشى الباتيناج وسط استعراض فرقة نسور الوادى الجديد للياقة البدنية ووعدهم المحافظ بصرف حافز تشجيعي لهم 1000 جنية كما استعرض فرقة المنيا للفنون الشعبية، وانطلقت بعدها مسيرة بسيارات الوحدات المحلية بمراكز المحافظة الخمسة وسط مشاركة طلاب التربية والتعليم رافعين أعلام مصر.

العاصمة الإدارية الجديدة في الوادي الجديد

وقال اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، خلال احتفالية المحافظة أنه تم افتتاح أول عاصمة إدارية مميكنة على مستوى المحافظات بالتزامن مع احتفالات العيد القومى للمحافظة، حيث تم إنجاز كافة منشآت العاصمة الإدارية المميكنة بمدينة الخارجة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية لتكون أكبر صرح خدمي والذي يقام على مساحة 101 فدان كنموذج مصغر من العاصمة الإدارية بالقاهرة، وتم تنفيذ أكبر مجمع حكومى للمديريات والبدء في تسكين الموظفين بها كما جرى تم الانتهاء من كافّة أعمال البنية التحتية والمرافق، والتشغيل التجريبي لأجهزة التكييف والتبريد والاتصالات؛ لضمان بدء العمل دون وجود عوائق، وتجهيز نقاط الإسعاف والحماية المدنية.