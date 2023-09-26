توافد أهالي الوادي الجديد على مقار الشهر العقاري لتحرير توكيلات للرئيس السيسي

توافد المئات من أهالي محافظة الوادي الجديد على مكاتب الشهر العقاري، بمراكز ومدن المحافظة والبالغ عددها 5 مراكز، وبها 2 مقرين رئيسيان المخصصة لتحرير توكيلات لمرشحي الانتخابات الرئاسية، وهي «مركز الخارجة، مركز الفرافرة».

إقبال كبير على محافظة الوادي الجديد

وشهدت مقار الشهر العقاري بمحافظة الوادي الجديد إقبالاً كبيراً من المواطنين والقادمين من مختلف مراكز المحافظة، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر 2023، من أجل تحرير توكيلات لـ الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعم ترشحه في فترة رئاسية جديدة.

وأعلن المواطنون في محافظة بالوادي الجديد عن كامل دعمهم لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي في فترة رئاسية جديدة، التي توضح مدى حرصهم التوافد على مقرات الشهر العقاري من أجل تحرير توكيلات الانتخابات الرئاسية.

توكيلات أهالي الوادي الجديد لفترة رئاسية جديدة مقبلة

قال محمد مرزوق، من أهالي محافظة الوادي الجديد، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنه لديه إيمان شديد لقدرة الرئيس السيسي لإدارة فترة رئاسية أخرى، لاستكمال خارطة الطريق نحو التنمية الشاملة في مصر، وذلك سأدعمه للترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الفترة الرئاسية المقبلة، لأنه بارقة أمل للنهضة الاقتصادية في مصر

كلنا معاك ياريس

وأضاف محمد محمود، من أبناء مركز الخارجة، إنه أتى مع أسرته اليوم أمام مقر الشهر العقاري بمركز الخارجة، لتقديم كامل الدعم لرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، لافتا إلى أنه غير حال المصريين للأفضل عقب العديد من الأزمات المتتالية التي لم تستطيع أي دولة الصمود أمامها إلاً بقيادة حكيمة قادرة على إدارة الأزمات ومواجهتها وشعب يحب قائده: «كلنا فداك وجميعنا فداء للوطن وتحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر».