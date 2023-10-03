بعد خضوعه للفحص الطبي.. عبدالسند يمامة: سأتقدم بأوراق ترشحي للرئاسة الخميس المقبل

أنهى الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد الفحوصات الطبية اللازمة لترشحه لمنصب رئيس الجمهورية، مؤكّدًا أنَّه سيتقدم بأوراق ترشحه للهيئة الوطنية للانتخابات الخميس المقبل، مشددًا على أنَّه أتمّ كل الإجراءات اللازمة للترشح، داعيًا جموع الشعب الشعب المصري بالاحتشاد أمام صناديق الاقتراع والتعبير عن آرائهم ورسم مستقبلهم.

عبدالسند يمامة يدعو جموع الشعب المصري للاحتشاد أمام صناديق الاقتراع

وبسؤاله عن أسباب قرار حزب الوفد بدفع مرشح لرئاسة الجمهورية، قال «يمامة»، لـ«الوطن»، إنَّ «التحديات الراهنة التي تشهدها البلاد من أزمات اقتصادية ضربت السوق المصرية خاصة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، وتلك التحديات جعلتنا داخل حزب الوفد نتطلع نحو التغيير ورأينا أن هناك ضرورة حتمية لتبادل السلطة».

عبدالسند يمامة يجري الفحص الطبي اللازم للترشح للانتخابات الرئاسية

وأجرى رئيس حزب الوفد، اليوم، الفحص الطبي للترشح للانتخابات الرئاسية في مستشفى الشيخ زايد التخصصي بمدينة الشيخ زايد، وذلك بحضور عدد من أعضاء حملته الانتخابية وقيادات الحزب الذين حرصوا على مرافقته خلال المارثون الانتخابي.

وكان الدكتور ياسر الهضيبي، المتحدث الرسمي باسم حزب الوفد، قد أعلن في وقت سابق، أنَّ «يمامة» استوفى كل الأوراق اللازمة للترشح في انتخابات رئاسة الجمهورية 2024، موضحًا أنَّه استخرج صحيفة الحالة الجنائية، كما أنَّه حصل على تزكية 26 نائبًا بمجلس النواب.

وأكّد المتحدث باسم الحملة الانتخابية لـ عبدالسند يمامة، أنَّ رئيس حزب الوفد قرر اختيار الرمز الانتخابي «النخلة»، ومن المقرر أن يعقد مؤتمرًا صحفيًا بعد اجتماع الهيئة العليا لحزب الوفد يوم السبت الموافق 7 أكتوبر، للإعلان عن تفاصيل الحملة الانتخابية التي ستحمل شعار «قوم يا مصري»، مبينًا أنَّ الحملة تعمل على مدار اليوم بكامل أنحاء اللجان العامة لحزب الوفد بالمحافظات والمراكز والقرى للتجهيز والإعداد للكشوف الانتخابية وأعداد المندوبين وأماكن تعليق اللافتات اللازمة للدعاية الانتخابية.