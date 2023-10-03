قرار تاريخي في الدوري الإنجليزي بسبب ليفربول.. «قضية رأي عام»

لا تزال أصداء أزمة مباراة ليفربول وتوتنهام، في الجولة السابعة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، تلقي بظلالها على «البريميرليج»، بعد إلغاء هدف صحيح لصالح اللاعب الكولومبي لويس دياز.

قرار تاريخي في الدوري الإنجليزي بشأن أزمة مباراة ليفربول وتوتنهام

قرار تاريخي، أُجبرت عليه لجنة الحكام بالاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، باستجابتها لطلب نادي ليفربول بمراجعة المحادثة التي تمت بين الثنائي سيمون هوبر ودارين إنجلاند، حكم الساحة وحكم غرفة الفيديو «VAR» بشأن الهدف الملغي.

ما قرار لجنة الحكام بشأن أزمة مباراة ليفربول وتوتنهام؟

وبحسب صحيفة «إندبندنت» البريطانية، فإن لجنة الحكام أرسلت بالفعل الملف الصوتي لقرار «VAR» وما دار بين الحكمين بشأن الهدف الملغي لصالح الريدز، والذي تسبب في خسارتهم بهدفين لهدف.

وأضاف التقرير: «سيتم عرض الملف الصوتي بين حكمي مباراة ليفربول وتوتنهام للجماهير بعد مراجعة ليفربول له».

ليفربول يدرس في الوقت الحالي التسجيلات الصوتية بشأن هدف دياز الملغي، على أن يأخذ وقتا كافيا لمراجعة ما حدث، قبل نشره أمام الجماهير، واتخاذ القرار النهائي في هذا الشأن، بحسب شبكة «سكاي سبورتس».

قرار لجنة الحكام التاريخي وغير المسبوق، بالموافقة على نشر محادثات بين الحكام خلال إحدى المباريات، كان له صدى واسعا على مواقع التواصل المختلفة، وعلى رأسها موقع إكس - «تويتر» سابقا.

وعلق أحد مشجعي ليفربول عبر حسابه الشخصي بشأن قرار لجنة الحكام بالاتحاد الإنجليزي لكرة القدم التاريخي: «الفضيحة قادمة على الملأ»، بينما شكك آخر في نوايا مسؤولي «البريميرليج» معلقا: «ربما قاموا بتعديل الصوت قبل إرساله».

وكتب مشجع آخر لـ«الريدز»: «يجب أن يكون تسجيل صوتي مع فيديو لتحركات الحكم ساحة مع الحكام الـ var ربما تكشف الخدعة من نظراتهم وتحركاتهم»، فيما كتب آخر: «الآن أصبحت قضية رأي عام».

وشهدت الأيام الماضية هجوما كبيرا من جانب جماهير ليفربول ومسؤولي النادي على الاتحاد الإنجليزي، بسبب الظلم الذي يتعرض له رفقاء محمد صلاح الموسم الحالي، وآخرها بإلغاء هدف صحيح أمام توتنهام.