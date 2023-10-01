أخطاء كارثية واتهامات بالتعمد.. ماذا يحدث مع ليفربول في الدوري الإنجليزي؟

خطأ كارثي، شهدته مباراة ليفربول وتوتنهام في الجولة السابعة للدوري الإنجليزي الممتاز، للموسم الكروي 2023-2024، بعد إلغاء هدف صحيح للاعب الكولومبي لويس دياز.

أحداث متلاحقة شهدتها الساعات التي أعقبت إطلاق حكم اللقاء صافرة النهاية، بدأت بموجة من الانتقادات على منصّات التواصل الاجتماعي المختلفة، وتوجيه أصابع الاتهام بتعمد إيقاف مسيرة ليفربول في «البريميرليج» لصالح المنافسين.

بيان اعتذار وإيقاف حكمين.. ماذا حدث بعد فضيحة مباراة ليفربول وتوتنهام؟

لم تمر سوى ساعات قليلة، وخرج بيان من لجنة الحكام بالاتحاد الإنجليزي، معترفًا بالخطأ الفادح الذي حدث خلال المباراة، مؤكدًا أنّ هدف دياز الذي أُلغي بداعي التسلل، هدف صحيح.

«خطأ بشري»، هكذا أكدت لجنة الحكام في بيانها أن الحكم كان عليه العودة إلى تقنية الفيديو «VAR» بعد الخطأ الذي ارتكبه بحكم الراية باحتساب الهدف تسلل.

جماهير ليفربول تشن هجوما على لجنة الحكام

لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بعد الحملات الهجومية التي شنتها جماهير الريدز في كل أنحاء العالم على الاتحاد الإنجليزي ولجنة الحكام، التي قررت إيقاف الحكمين جارين إنجلاند ومساعده دان كوك، بعد مراجعة المحادثة بين الحكم وغرفة الفيديو.

«هذه سادس حالة تحكيمية خاطئة على ليفربول في سابع جولة فقط»، هكذا اتهم أحد مشجعي ليفربول المسؤولين بتعمد عرقلة مسيرة الريدز، مضيفًا: «مستحيل تصفي النية بعد ضياع لقب الدوري الإنجليزي وفي كل مرة ينافس فيها ليفربول لمصلحة نفس الفريق».

وعلق آخر: «تعمد إيقاف ليفربول كان واضحا وفاضحا بعد تعثر المنافسين، تشعر أنهم فعلوا كل شيء لخسارة الفريق مع ذلك ليفربول صعب المهمة على الحكم وأظهره بشكل غير لائق».

وكتب مشجع آخر: «6 قرارات خاطئة ضد ليفربول في أول 7 جولات الموضوع أصبح تعمد».

وخسر ليفربول أمام توتنهام بهدفين لهدف في الجولة السابعة لمسابقة الدوري الإنجليزي، بعد أن حرمه حكم اللقاء من هدف صحيح، كان كفيلا بخروج الفريق متعادلا في المباراة.