ليس الـVAR فقط.. كيف أصابت لعنة مباراة توتنهام موسم ليفربول في مقتل؟

لم يكن يتخيل مشجعو ليفربول الإنجليزي، أن مباراة لا يتخطى عمرها 90 دقيقة، ستكون بمثابة اللعنة على الفريق، والتي ربما ستؤثر بشكل مباشر على موسمه الذي كانت تطمح أن يكون أفضل من سابقه.

الأزمات تحاصر ليفربول بعد لعنة مباراة توتنهام

فضيحة الـ«VAR»، التي صاحبها أحداث متلاحقة، بعدم احتساب هدف صحيح لصالح الكولومبي لويس دياز نجم الريدز، كانت كفيلة بحصد نقطة التعادل للفريق الإنجليزي أمام توتنهام، بالجولة السابعة لـ«البريميرليج» لم تكن الأزمة الوحيدة التي واجهت الفريق الذي يلعب له الدولي المصري محمد صلاح في تلك المباراة المشؤومة.

ورغم إقرار لجنة الحكام بالاتحاد الإنجليزي بالخطأ الكارثي خلال اللقاء، في بيان رسمي، بعد ساعات قليلة من إطلاق صافرة نهاية المباراة، وإيقاف الحكمين جارين إنجلاند ومساعده دان كوك، بعد مراجعة المحادثة بين حكم الساحة وغرفة الفيديو، إلا أن الأزمات واصلت محاصرة أبناء يورجن كلوب منذ تلك اللحظة.

إصابة وتهديد بالإيقاف.. ماذا حدث لليفربول بعد أزمة مباراة توتنهام؟

وبحسب صحيفة «ذا صن» البريطانية، فإن أليكسيس ماك أليستر، لاعب وسط ليفربول، بات مهددا بالإيقاف بعد تصريحاته النارية التي خرج بها عقب اللقاء، مؤكدا أن توتنهام كان لديه 12 لاعبا في الملعب، في إشارة إلى أن الحكم كانت قراراته لصالح الأخير.

وعلق أليستر على منشور للاعب توتنهام كريستيان روميرو، عبر موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» بجملة: «هذا أمر طبيعي عندما نواجه 12 لاعبا»، وهو ما قد يعرض اللاعب للإيقاف حال إدانته.

ورطة أخرى وجد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول بها، بعد مباراة اللعنة أمام توتنهام، بعدما بات مهددا بفقدان خدمات لاعبه جاكبو لأسابيع طويلة، بعد الإصابة التي لحقت به أمام توتنهام.

وكشفت صحيفة «دايلي ميل» البريطانية، أن جاكبو قد يغيب عن المشاركة في مباريات الريدز لمدة قد تصل إلى شهر.