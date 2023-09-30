عاجل.. صحيفة تكشف راتب صلاح الحقيقي مع ليفربول وكواليس تجديد عقده

كشفت صحيفة الجارديان البريطانية، عن تفاصيل دراسة بحثية في مجلة «Harvard Business School Review»، التابعة لجامعة هارفارد الأمريكية للأعمال، بشأن مفاوضات نادي ليفربول مع محمد صلاح ووكيل أعماله رامي عباس، لتجديد عقد النجم المصري في عام 2022.

وتناولت الصحيفة حديث رامي عباس، وكيل محمد صلاح، في الدراسة البحثية، أن عقد النجم المصري مع ليفربول يعتبر الحافز الرئيسي الذي جعل دخله يصل إلى مليون جنيه إسترليني أسبوعيًا.

وقال رامي عباس، في دراسة أجرتها جامعة هارفارد، ونشرت صحيفة الجارديان تفاصيلها، أن هذا التوقع يعتبر متحفظا إلى حد ما، مقارنة بما يقدمه محمد صلاح، الذي كان قريبًا من مغادرة الريدز قبل تجديد عقده، حيث إن المفاوضات انهارت تمامًا في وقت ما.

وقال رامي عباس، في تصريحات داخل الدراسة: «عندما تضع طلباتك على الطاولة ولا تحصل على ما طلبته، عليك أن تبدأ بالتفكير في الفراق»، بينما علق محمد صلاح على تلك الفترة قائلاً: «لقد كنت إيجابيًا بشأن المفاوضات منذ البداية، لكن بعد أن أخبرني رامي أنهم لم يوافقوا على أي شيء أردناه، رأيت الأمور بشكل مختلف، أشعر أن النادي يريدني أن أبقى، وأنا أريد البقاء، لكن من الصعب التوصل إلى اتفاق».

وكشفت الدراسة، عن أن نقطة التحول في المفاوضات كانت مكالمة هاتفية في يونيو 2022، بين المحامي الكولومبي، رامي عباس ومحمد صلاح، قبل أن يقدم الأول العرض النهائي لإدارة ليفربول، أثناء تواجد وكيل اللاعب في دبي، بينما كان محمد صلاح يقضي عطلة في الجونة، حيث علق الكولومبي: «ما زلنا متباعدين للغاية. محمد لن يتخلى عن عقده بسبب وجود فارق 5% بين ما نطلبه، وما هم على استعداد لتقديمه، إنه أكثر من ذلك بكثير».

وكشف رامي عباس في الدراسة عن حديثه خلال تلك الفترة قبل إتمام الاتفاق مع الريدز قائلاً: «إذا وجدنا طريقة لجعل ليفربول يوافق على الراتب الذي نضعه في الاعتبار، وإذا أدى محمد صلاح بالمستوى الذي حققه في المواسم الماضية، فإننا نتوقع المبلغ الإجمالي الذي سيحصل عليه من خلال العقد وكذلك حقوق الصورة الخاصة به، حيث سيتراوح بين بين 54 مليون يورو [46.8 مليون جنيه إسترليني] و62 مليون يورو [53.7 مليون جنيه إسترليني] سنويًا».

وتنتهي الدراسة بمقولة من محمد صلاح، جاءت كالتالي: «التجديد في ليفربول سيكون أحد أكبر المحطات في مسيرتي، لكن علينا أن نفعل هذا بالطريقة الصحيحة، لقد تعلمت طوال مسيرتي المهنية أنه إذا كنت تريد أن تكون ناجحًا، فمن المهم أن تستثمر في نفسك ليس فقط جسديًا ولكن عقليًا أيضًا. وهذا صحيح على أرض الملعب، ولكن أيضا خارج الملعب عليك أن تتحكم في عواطفك وأن تكون مستعدًا للضغوط».

وأوضحت صحيفة الجارديان أن الدراسة لم تقدم أي تفاصيل، عن كيفية سير الاجتماع الحاسم الخاص بتجديد عقد محمد صلاح، ولكن يبدو أن ليفربول وافق على مطالب وكيله رامي عباس، والمبلغ الذي يدفعه ليفربول لصالح اللاعب المصري غير واضح من الدراسة، لكنه يربح من أطراف آخرى خارج النادي، وهم الشركات والمؤسسات التي يتعاون معها من خلال الإعلانات والرعاة التجاريين، بعدما استفاد من ارتباطه الناجح مع ليفربول.

وتابعة الصحيفة أن الدراسة تناولت كيفية هيكلة المكافآت والتعقيدات المصاحبة للعقد الجديد للنجم المصري، الذي يحصل على مكافآت خاصة متعلقة بتسجيله أو صناعته لعدد معين من الأهداف، بالإضافة لحقوق الصورة الخاصة به، وما يتعارض منها مع رعاية النادي.

وأتمت الصحيفة أن محمد صلاح شوطا طويلا في مسيرته، منذ أن وقع أول عقد احترافي له عندما كان يبلغ من العمر 13 عاما في المقاولون بالقاهرة، وكان يحصل على راتب شهري قدره 125 جنيهًا مصريًا، أو ما يعادل 3.32 جنيه إسترليني.