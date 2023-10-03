وكيل «صحة الشرقية» يناقش تطوير الخدمات بالمستشفيات

عقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اجتماعات متتالية مع مديري الإدارات الفنية بالمديرية اليوم، بمكتب وكيل الوزارة، لمناقشة تطوير ورفع كفاءة الأقسام الطبية بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية بالمحافظة، وبحث احتياجات المستشفيات اللازمة لتقديم أفضل خدمة طبية ممكنة للمرضي.

مناقشة خطة التعاقد مع الأطباء في التخصصات الطبية

جاء الاجتماع الأول الذي عقده الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة مع مدير عام الشؤون المالية والإدارية، وإدارة الرعاية الأساسية، ومدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة، ومدير إدارة الشؤون المالية، لمناقشة خطة التعاقد مع الأطباء في التخصصات الطبية النادرة المختلفة، والاعتمادات المالية المخصصة لذلك، كما أكد وكيل الوزارة على أهمية انتظام صرف المبالغ المالية المستحقة للأطباء بمراكز الرعاية الأولية والمستشفيات في المواعيد المحددة لها.

مناقشة الاحتياجات اللازمة لكل مستشفى

جاء الاجتماع الثاني بحضور مدير عام الشؤون المالية والإدارية، ومديرة إدارة التخطيط، ومدير إدارة التموين الطبي، ومدير الإدارة الهندسية، تم خلاله مناقشة تطوير ورفع كفاءة الأقسام الطبية بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية، والاحتياجات اللازمة لكل مستشفى، خاصة الأقسام الطبية الحرجة، واحتياجاتها من التوسعات، وإمكانية زيادة القدرة الاستيعابية لها وفقاً لمعدلات التردد عليها ومؤشرات الأداء بها ونسب الإشغال المقدرة يومياً وشهرياً.

كما ناقش وكيل الوزارة مع مديري الإدارات الفنية بعض المقايسات التقديرية التي تم إعدادها من خلال الإدارة الهندسية، لتطوير الأقسام الداخلية لبعض المستشفيات بما يتناسب مع معايير الجودة وسياسات مكافحة العدوى، وذلك تزامنا مع أعمال التطوير الجارية حالياً ببعض المنافذ، منها مستشفى فاقوس وبلبيس المركزية.