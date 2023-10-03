«رياضة الشرقية» تنظم ندوة حول الدروس المستفادة من حرب أكتوبر

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الدور الذي تقوم به مديرية الشباب والرياضة وما تقدمه من ندوات تثقيفية ودورات تدريبية وأنشطة متنوعة وعرضها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي بهدف الوصول إلى مختلف الفئات العمرية وشغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية وتوجيهها لخدمة المجتمع.

الدروس والعبر المستفادة من ذكرى حرب أكتوبر

ومن جانبه أشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة، إلى أنه تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية، وبالتعاون مع لجنة الدعوة الإسلامية، ستقوم المديرية بتنظيم ندوة تثقيفية بعنوان «الدروس والعبر المستفادة من ذكرى حرب أكتوبر»، اليوم الثلاثاء، عن طريق البث المباشر على صفحة مكتب الربط الإلكتروني والتحول الرقمي لوزارة الشباب والرياضة على «فيسبوك»، وكذلك صفحة مديرية الشباب والرياضة بالشرقية وصفحة لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة.

العبور العظيم كان ملحمة رائعة في تاريخ مصر

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة، أنه من المقرر أن يقوم فضيلة الشيخ عبد العزيز يوسف من علماء الأزهر الشريف وعضو لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة بتقديم الندوة، والتي سيوضح فيها كيف كان نصر أكتوبر وسيظل دوما علامة مضيئة في سجل الانتصارات المصرية، وعنواناً للتضامن العربي، ويبين أن العبور العظيم كان ملحمة رائعة في تاريخ مصر المعاصر، سطر فيه جنود مصر ملحمة بطولية على ضفاف القناة، وأنه لا مستحيل متى ما توافرت العزيمة الصلبة والإرادة القوية إلى جانب التخطيط العلمي والفكر الخلاق هذا ما أثبته انتصار أكتوبر المجيد.