«أزهرية الشرقية» تحتفل بالمولد النبوي وذكرى انتصارات أكتوبر

نظمت الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، اليوم الثلاثاء، احتفالية في إطار إحياء الذكرى 50 لانتصارات أكتوبر المجيدة، والذي سطرت فيها القوات المسلحة المصرية ملحمة قتالية وصفها العديد من المراجع العسكرية بـ«المعجزة».

احتفالية بالمولد النبوي والذكرى 50 لانتصارات أكتوبر

ورحب الدكتور السيد أحمد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية بمنطقة الشرقية، بالحضور، ثم قام بإلقاء كلمة موجزة عن ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، والتي يحرص الأزهر الشريف على إحيائها سنويًا، لتعليم الأجيال الجديدة حب الوطن وغرس روح الانتماء والولاء له.

وأكد «الجنيدي» أنه من حسن الطالع أن يتصادف الاحتفال بأعياد النصر مع ذكرى ميلاد خير البرية النبي محمد، صلى الله عليه وسلم، وهي الذكرى التي ينتظرها المسلمون في جميع البلاد، ليعلنوا فرحتهم بميلاد نبي الرحمة.

وأشار «الجنيدي» إلى بعض من صفات وسمات ومعجزات النبي محمد، وكيف كان ميلاده رحمة للجميع، وبيّن دور الأزهر الشريف قبل وفي أثناء حرب أكتوبر 1973، وأنه كان داعمًا للدولة في اتخاذ قرار الحرب لتحقيق النصر واستعادة الأراضي.

وتابع «الجنيدي»: «يجب علينا كمعلمين توعية الأجيال بأهمية تكاتف الجهود من أجل رفعة الوطن، وكذا رفع روح الانتماء والولاء للوطن، وترسيخ مفاهيم النصر والحرية».

انتصارات أكتوبر ملحمة وطنية

وأضاف الدكتور حسيني علي عطوة، مدير عام المنطقة للعلوم الدينية والعربية، أن حفل اليوم جاء ليلقي الضوء على دور الأزهر الشريف في الاحتفال بالمناسبات الدينية والمصرية لا سيما انتصارات أكتوبر المجيدة، التي سطرت فيها القوات المسلحة المصرية ملحمة قتالية وصفها العديد من المراجع العسكرية بالمعجزة.

وشهدت فقرات الحفل مجموعة من الأناشيد والابتهالات الدينية والقصائد، تبين مظاهر الاحتفال بهاتين المناسبتين العظيمتين، قام بأدائها طلاب المعاهد الأزهرية بمنطقة الشرقية الأزهرية، وتم تكريم عدد من أبناء وأسر شهداء أكتوبر من أبناء الأزهر الشريف.