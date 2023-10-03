خطوات تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الجديد

أعلنت المديريات التعليمية، إجراءات التقدم لتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الجديد 2023، مشيرة إلى أنه يسجل الطلاب النظاميون والمنازل استمارة التقدم قبل امتحانات الفصل الدراسي الأول، وتراجع وتعتمد من المدرسة، وذلك في المواعيد المقرر أن يجري أعلنها.

التقدم لاستمارة الشهادة الإعدادية

أضافت المديريات التعليمية، أن الطالب يسجل استمارة التقدم على موقع الوزارة لجميع البيانات بكل دقة ووضوح، تحت إشراف لجنة من مدرسي المدرسة تكلف بذلك، على أن تكون البيانات من واقع شهادة الميلاد الكمبيوتر، على أن يكون الاسم رباعيا، وعلى اللجنة التوقيع بالقلم الأحمر والعلم بجوار كل تصحيح، ويوقع الطلب على التعديل مع عدم ذكر الألقاب، إلا إذا كان ذلك وارد في شهادة الميلاد الكمبيوتر، ومن صلب الاسم مع مراعاة أن الخطأ في المستندات سوف تتحمله المدرسة.

- طباعة الاستمارة الالكترونية للطالب وكشوف 12 د الالكترونية ويتم مراجعتها واعتمادها بواسطة المدرسة.

- يجب أن يرافق مع استمارة الطالب أصل شهادة الميلاد الكمبيوتر.

مراجعة استمارة الشهادة الإعدادية

- تشكيل لجنة من عضوين لمراجعة الاستمارات مراجعة نهائية ومطابقة البيانات على شهادة الميلاد كمبيوتر «الرقم القومي» ثم يوقعان على كل استمارة بما يفيد المراجعة ثم تعتمد علي الاستمارات من مدير المدرسة وهو المسئول الأول.

- تختم الاستمارات وصورة الطالب بختم المدرسة «شعار» بحيث يكون لا نصفه على الصورة والنصف الأخر على الاستمارة وذلك بعد توقيع الطالب أسفل صورته بخط واضح «الاسم رباعي».

- ترتب الاستمارات ترتيباَ مبدئياً وترسل مع كشوف 12 د الكترونية من أصل وصورة بعد اعتمادها من المدرسة والإدارة التعليمية ومراجعتها لم ترسل في لجنة قيد بالمديرية:-

- إدراج أسماء البنات ثم البنين إذا كانت المدرسة مشتركة في تسلسل واحد كل على حدة.

- تقوم المدرسة بعمل كشوف للمتقدمين يحدد فيه:

- المتقدمين في اللغة الإنجليزية.

- المتقدمين في اللغة الفرنسية حديث - قديم.