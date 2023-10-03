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«التعليم»: كتب اللغات إجبارية للمدارس التجريبية

كتب:

أميرة فكري
01:55 م | الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

أرسلت المديريات التعليمية خطابا إلى المدارس بشأن تحصيل الرسوم الخاصة بالمدارس الرسمية للغات، موضحة أنه يسدد ولي الأمر رسوم خدمات اللغات والنشاط العام والتطوير التكنولوجي داخل المدرسة بإيصال 123 لكل طالب، كما يتم سداد باقي الرسوم والمصاريف من خلال منافذ التحصيل الالكتروني المتعاقد معها ومكاتب البريد بجميع أنحاء الجمهورية.

كتب اللغات إجباري للمدارس التجريبية

وأكدت المديريات التعليمية، أن كتب اللغات إجبارية وتسدد في المدرسة، طبقاً للقرار 285 لسنة 2014، على أن كتب الفصل الدراسي الثاني بنفس أسعار كتب الفصل الدراسي الأول خاصة المطورة في الصفوف الأولى مقابل 632 جنيهًا لكتب الفصل الدراسي الثاني للصف السادس الابتدائي.

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