«التعليم» تكشف تفاصيل مسابقات الطلاب للعام الدراسي الجديد

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول المسابقات على مستوى الجمهورية للعام الدراسي الجديد 2023-2024، ويتضمّن «الإذاعة المدرسية، والحديث الصحفي الإلكتروني، ونشرة الأخبار المصورة، والقصة القصيرة، ومعرض الصحافة العام والتحقيق الصحفي، والتقرير الإلكتروني المصور والمجلة الالكترونية، ومراكز التنمية القدرات الصحفية والكاريكاتير ومعرض الصحف والتصوير الصحفي، ومسابقة الأخصائي المثالي في مجال الصحافة، واجتماع موجهي العموم على مستوى الجمهورية، ومعسكرات الطلاب المتميزين في مجال الصحافة، وقوافل توعوية للطلاب والعاملين في مجال الصحافة».

المسابقات المدرسية

وأكدت وزارة التربية والتعليم، في خطاب رسمي للمديريات التعليمية، أنّه سيجري فتح مراكز تنمية القدرات الصحفية لصيف 2024 لجميع المراحل التعليمية والتربية الخاصة من أول شهر يونيو 2024، وحتى بداية العام الدراسي الجديد.