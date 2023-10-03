ترقية 22 عضوا بهيئة التدريس وتعيين 19 مدرسا بجامعة طنطا

وافق مجلس جامعة طنطا برئاسة الدكتور محمود ذكي رئيس في جلسته الأولى للعام الجامعي 2023/2024، على منح اللقب العلمي لوظيفة أستاذ لكل من دينا مصطفى أبو ريه، كريمان أحمد إبراهيم بكلية الطب، محمد عبد الصمد عبد الرحمن بكلية العلوم، لمياء عبد الله يوسف بكلية الصيدلة، إسلام محمود أبو النجا بكلية الهندسة، محمد فاضل الشيخ بكلية الزراعة.

التعيين في وظيفة أستاذ مساعد بجامعة طنطا

كما وافق المجلس على تعيين مروة سامى طه، إيمان السيد حجازي، أمين السيد نوار، علياء السيد شعبان، محمود زكى السيد، وائل منصور سعيد، معتز محمد عمرو، بسمه سمير الديب بكلية الطب، وأيمن رمضان الشرقاوى، جهاد عبد الله رجب، عمرو الشحات صديق بكلية العلوم، وأسماء محمد فاروق بكلية الآداب، ورضا نجاتي محمد، أحمد السيد الجبالى، وفاء أحمد حماد بكلية الهندسة، ومحمد سليمان شعبان بكلية الزراعة، في وظيفة أستاذ مساعد.

التعيين في وظيفة مدرس بجامعة طنطا

كما وافق المجلس على التعيين في وظيفة مدرس لكل من نورا إبراهيم عبده، أيه عبد الحميد علي، سها فوزي أمين، محمد محمود هيكل، محمد جمال عبد الواحد، محمود سليمان فهمى، أسامة إبراهيم يونس، علاء عبد الكريم سليمان، رائد أحمد عبد المعبود، أريج قطب علي، إيمان حمدي عبد الوهاب، زينب توفيق رجب بكلية الطب، مروة محمد الشرقاوي، محمد طلال يس بكلية العلوم، هويدا الشناوى عبد الحميد بكلية الصيدلة، مروة عبد العزيز عبد الوهاب بكلية طب الأسنان، نهال خيرى المتولى، نجلاء شوقي الحصري بكلية الزراعة، عمرو إيهاب إسماعيل بكلية التربية الرياضية، والموافقة على منح 588 درجة دبلوم، وعدد 142 درجة ماجستير، وعدد 54 درجة الدكتوراه.