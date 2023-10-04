6 خطوات لحماية الأسنان من التسوس.. بينها زيارة الطبيب كل ستة أشهر
كتب:
وائل فايز
06:07 ص | الأربعاء 04 أكتوبر 2023
عيادة الأسنان
نشرت محافظة القاهرة بعض الإرشادات وطرق التوعية المتعلقة بطرق الوقاية من التسوس وحماية الأسنان، ومن أبرز النقاط الخاصة بحماية الأسنان ما يلي..
- الإقلال من تناول السكريات والإكثار من تناول الخضروات والفواكه.
- الحد من تناول المياه الغازية لاحتوائها على نسبة كبيرة من السكريات والأحماض التي تؤدي إلى ذوبان طبقة المينا والعاج.
- تنظيم مواعيد الطعام والابتعاد عن تناول أي أطعمة ومشروبات بين الوجبات.
- تنظيف الأسنان بالفرشاة والمعجون بعد كل أكلة، وخصوصاً بعد الإفطار والعشاء.
- زيارة الطبيب كل ستة أشهر.
- زيارة طبيب الأسنان لعمل حشوات وقائية على أسطح الأسنان الخلفية الماضغة.
خطوات حماية اللثة
-عدم استعمال الفرشاة بعنف حتى لا يجرح اللثة.
-لا تستعمل المواد الصلبة مثل (الدبوس – إبرة – سلك – عود كبريت) في تنظيف الأسنان لأنها تعرض اللثة للتمزيق والنزف.
-استخدام كمية مناسبة من معجون أسنان يحتوي على الفلورايد ويجب ألا تزيد الكمية المستخدمة عن حجم حبة اللؤلؤ.
-نبدأ بالتنظيف ابتداء من خط اللثة باتجاه السطح الماضغ للسن بحركة دائرية لطيفة.
-ننتقل إلى السطح الداخلي للسن ونكرر نفس الحركة.
-ننتقل إلى السطح الماضغ للسن ونقوم بتفريشه بحركة سحب للخارج.
-ننتقل للسن التالي ونكرر العملية مع جميع الأسنان.
تنظيف الأسنان
- ننظف الأسنان الأمامية العلوية من الداخل بحركة سحب للأسفل والأسنان الأمامية السفلية من الداخل بحركة سحب للأعلى.
- عند الانتهاء من غسل الأسنان نمرر الفرشاة على اللسان بشكل لطيف من أجل إزالة الجراثيم وإعطاء رائحة زكية للفم.
- يجب أن تستمر فترة تفريش الأسنان من 2-3 دقائق.
- غسل الفرشاة بعد الاستعمال جيدا بماء بارد ووضعها في مكان متجدد الهواء.
- عدم وضع الفرشاة مبللة في علبة أو غلقها لأنه يساعد على تكاثر الجراثيم.
- يتم تنظيف الأسنان من خط اللثة حتى حرف الأسنان.
- يفضل استبدال فرشاة الأسنان كل ثلاثة أشهر أو عند رؤية تغيير في شكل أو انتظام شعيراتها أيهما أقرب.