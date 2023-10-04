6 خطوات لحماية الأسنان من التسوس.. بينها زيارة الطبيب كل ستة أشهر

نشرت محافظة القاهرة بعض الإرشادات وطرق التوعية المتعلقة بطرق الوقاية من التسوس وحماية الأسنان، ومن أبرز النقاط الخاصة بحماية الأسنان ما يلي..

- الإقلال من تناول السكريات والإكثار من تناول الخضروات والفواكه.

- الحد من تناول المياه الغازية لاحتوائها على نسبة كبيرة من السكريات والأحماض التي تؤدي إلى ذوبان طبقة المينا والعاج.

- تنظيم مواعيد الطعام والابتعاد عن تناول أي أطعمة ومشروبات بين الوجبات.

- تنظيف الأسنان بالفرشاة والمعجون بعد كل أكلة، وخصوصاً بعد الإفطار والعشاء.

- زيارة الطبيب كل ستة أشهر.

- زيارة طبيب الأسنان لعمل حشوات وقائية على أسطح الأسنان الخلفية الماضغة.

خطوات حماية اللثة

-عدم استعمال الفرشاة بعنف حتى لا يجرح اللثة.

-لا تستعمل المواد الصلبة مثل (الدبوس – إبرة – سلك – عود كبريت) في تنظيف الأسنان لأنها تعرض اللثة للتمزيق والنزف.

-استخدام كمية مناسبة من معجون أسنان يحتوي على الفلورايد ويجب ألا تزيد الكمية المستخدمة عن حجم حبة اللؤلؤ.

-نبدأ بالتنظيف ابتداء من خط اللثة باتجاه السطح الماضغ للسن بحركة دائرية لطيفة.

-ننتقل إلى السطح الداخلي للسن ونكرر نفس الحركة.

-ننتقل إلى السطح الماضغ للسن ونقوم بتفريشه بحركة سحب للخارج.

-ننتقل للسن التالي ونكرر العملية مع جميع الأسنان.

تنظيف الأسنان

- ننظف الأسنان الأمامية العلوية من الداخل بحركة سحب للأسفل والأسنان الأمامية السفلية من الداخل بحركة سحب للأعلى.

- عند الانتهاء من غسل الأسنان نمرر الفرشاة على اللسان بشكل لطيف من أجل إزالة الجراثيم وإعطاء رائحة زكية للفم.

- يجب أن تستمر فترة تفريش الأسنان من 2-3 دقائق.

- غسل الفرشاة بعد الاستعمال جيدا بماء بارد ووضعها في مكان متجدد الهواء.

- عدم وضع الفرشاة مبللة في علبة أو غلقها لأنه يساعد على تكاثر الجراثيم.

- يتم تنظيف الأسنان من خط اللثة حتى حرف الأسنان.

- يفضل استبدال فرشاة الأسنان كل ثلاثة أشهر أو عند رؤية تغيير في شكل أو انتظام شعيراتها أيهما أقرب.