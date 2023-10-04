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6 خطوات لحماية الأسنان من التسوس.. بينها زيارة الطبيب كل ستة أشهر

كتب:

وائل فايز
06:07 ص | الأربعاء 04 أكتوبر 2023
عيادة الأسنان

عيادة الأسنان

نشرت محافظة القاهرة بعض الإرشادات وطرق التوعية المتعلقة بطرق الوقاية من التسوس وحماية الأسنان، ومن أبرز النقاط الخاصة بحماية الأسنان ما يلي..

- الإقلال من تناول السكريات والإكثار من تناول الخضروات والفواكه.

- الحد من تناول المياه الغازية لاحتوائها على نسبة كبيرة من السكريات والأحماض التي تؤدي إلى ذوبان طبقة المينا والعاج.

- تنظيم مواعيد الطعام والابتعاد عن تناول أي أطعمة ومشروبات بين الوجبات.

- تنظيف الأسنان بالفرشاة والمعجون بعد كل أكلة، وخصوصاً بعد الإفطار والعشاء.

- زيارة الطبيب كل ستة أشهر.

- زيارة طبيب الأسنان لعمل حشوات وقائية على أسطح الأسنان الخلفية الماضغة.

خطوات حماية اللثة 

-عدم استعمال الفرشاة بعنف حتى لا يجرح اللثة.

-لا تستعمل المواد الصلبة مثل (الدبوس – إبرة – سلك – عود كبريت) في تنظيف الأسنان لأنها تعرض اللثة للتمزيق والنزف.

-استخدام كمية مناسبة من معجون أسنان يحتوي على الفلورايد ويجب ألا تزيد الكمية المستخدمة عن حجم حبة اللؤلؤ.

-نبدأ بالتنظيف ابتداء من خط اللثة باتجاه السطح الماضغ للسن بحركة دائرية لطيفة.

-ننتقل إلى السطح الداخلي للسن ونكرر نفس الحركة.

-ننتقل إلى السطح الماضغ للسن ونقوم بتفريشه بحركة سحب للخارج.

-ننتقل للسن التالي ونكرر العملية مع جميع الأسنان.

 تنظيف الأسنان 

- ننظف الأسنان الأمامية العلوية من الداخل بحركة سحب للأسفل والأسنان الأمامية السفلية من الداخل بحركة سحب للأعلى.

- عند الانتهاء من غسل الأسنان نمرر الفرشاة على اللسان بشكل لطيف من أجل إزالة الجراثيم وإعطاء رائحة زكية للفم.

- يجب أن تستمر فترة تفريش الأسنان من 2-3 دقائق.

- غسل الفرشاة بعد الاستعمال جيدا بماء بارد ووضعها في مكان متجدد الهواء.

- عدم وضع الفرشاة مبللة في علبة أو غلقها لأنه يساعد على تكاثر الجراثيم.

- يتم تنظيف الأسنان من خط اللثة حتى حرف الأسنان.

- يفضل استبدال فرشاة الأسنان كل ثلاثة أشهر أو عند رؤية تغيير في شكل أو انتظام شعيراتها أيهما أقرب.

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