رئيس الوزراء: الخبراء رجحوا اختيار الموقع الحالي للعاصمة الإدارية

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن هيئة التخطيط العمراني الجهة الوحيدة المعنية بكل مشروعات التخطيط والتنمية العمرانية بمصر، وتضع التصور لرؤية تنمية الدولة والمدن والمقرات الكبيرة.

اختيار مقر الحكومة الجديد

أضاف «مدبولي» خلال لقاء عبر برنامج «من العاصمة» المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن فكرة العاصمة الإدارية كانت مطروحة منذ فترة كبيرة، لافتًا إلى أن القاهرة الكبرى تجاوز عدد سكانها 22 مليون نسمة، والمقر السابق بوسط البلد جرى بناؤه منذ أكثر من 150 سنة، مشيرًا إلى أن المقرات التي جرى بناؤها بالعاصمة لم تكن مصممة للمباني الحكومية.

المواقع المرجحة لبناء العاصمة الإدارية

وتابع بأنه في عام 2008، كان يجب وضع تخطيط للقاهرة، فكلفت هيئة التخطيط من رئيس مجلس الوزراء، ببدء وضع مخطط للقاهرة، وكان أول ما جرى تخطيطه موقع الحكومة الجديد، وجرى جمع مجموعة من أفضل الخبراء ووقع الاختيار على 5 مواقع للعاصمة الإدارية الجديدة وهي؛ الموقع الحالي للعاصمة الإدارية الجديدة، والمنطقة شرق مدينة نصر الموجود بها حاليا مسجد المشير طنطاوي، وجزيرة الوراق باعتبارها جزيرة في ظل الخوف من النمو العشوائي والاستفادة منها، والموقع الرابع كان شمال القرية الذكية بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي، والموقع الأخير بمدينة 6 أكتوبر.