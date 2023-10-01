السيسي: رئيس الوزراء تحمل الكثير من الضغوط

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن المشروعات التي عرضها وزيري النقل والإسكان اليوم كانت محل جهد وإرادة أن تتغير مصر من الواقع الحالي لواقع آخر، وكل وزير كان معني بعمله، ولكن رئيس الوزراء كان متواجدا في كل ذلك وهو أكثر شخصية تحملت الضغوط، «كل وزير مختص ييجي يعرض ويكمل شغله ويحضر مجلس الوزراء وخلاص كدا».

وأضاف الرئيس حديثه جلسة «المشروعات القومية والبنية التحتية»، ضمن جلسات اليوم الثاني من مؤتمر «حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز»: «رئيس الوزراء تحمل الكثير كان موجود كل يوم معانا، أنا بتكلم جد ومبجاملش حد، اوعوا تفتكروا أن الفترة اللي مسكها الدكتور مدبولي كرئيس للوزراء أو كوزير للإسكان هينة، خصوصا وأن إنجازات الإسكان كانت جزءا منها».