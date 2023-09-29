ناقد فني: الأعمال الوطنية بالسينما تجسد بطولات الجندي المصري

قال خالد محمود، الناقد الفني، إن حدث 6 أكتوبر أكبر بكثير من التناول الذي حدث بالدراما والسينما، وهناك بطولات حقيقية كثيرة تستحق العشرات من الأفلام عكس السينما الأمريكية التي لديها بطولات شبه حقيقية، لكنها تلتف حول السينما لكي تجعل البطل الأمريكي اسطورة طوال الوقت.

تجارب مصرية تذكرنا بالانتصارات

وأشار «محمود» خلال استضافته في برنامج « الإبداع في مصر»، المذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، إلى أن هناك تجارب مصرية كثيرة قد تمت في السبعينيات، وفترة انتصارات أكتوبر ذات قيمة كبيرة وتميز، لأنها تذكرنا بالانتصارات والقيمة الحقيقية التي جناها المواطن المصري، بعد انتصار أكتوبر، وصولا إلى فيلم «الممر»، الذي يعتبر التجربة الأكثر أهمية، باستخدام التكنولوجيا.

وأوضح الناقد الفني، أن «الممر» أشار إلى إمكانية تقديم أفلام مبهرة داخل السينما المصرية، مؤكدا: «محتاجين نموذج وأكثر يحكي بطولات مهمة، مثل موقعة كبريت والحصار وتحطيم بارليف وغيرها مما واجه أبطال الحرب، باستخدام نفس التقنية والتكنولوجيا التي استخدمت في فيلم الممر».

أفلام قوية تكشف الأكاذيب

وتابع خالد محمود: «كل عام يوجد تطرح بالسينما أفلام عن الحربين العالميتين الأولى والثانية، ورغم مرور السنوات الطويلة مازلنا نرى أفلاما قوية، وبشغف تكشف مع الوقت أكاذيب وترصد حقائق وتتعامل مع قصص إنسانية بسيطة مثل (1917)، ورغم بساطة القصة أدانت الحرب والعالم الذي تورط فيها.

ونوه «محمود» إلى أن صناعة السينما أفرزت عددا من الأفلام المهمة، منها «أبناء الصمت»، وقد احتل رقم 74 بقائمة أفضل 100 فيلم مصري، و«الرصاصة لا تزال في جيبي»، و«بدور» وغيرها من الأفلام.