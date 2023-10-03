وزير الرياضة يهنئ ريماس خليل بتأهلها لأولمبياد باريس 2024

هنأ وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، الاتحاد المصري للرماية ولاعبة المنتخب الوطني ريماس خليل بعد تأهلها إلى أوليمبياد باريس.

وتأهلت لاعبة المنتخب الوطني صاحبة الـ 17 عامًا ريماس خليل إلى أوليمبياد باريس بعد إحرازها الميدالية الفضية في منافسات 10 أمتار مسدس سيدات بالبطولة الأفريقية السادسة عشر للرماية، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

كما هنأ الدكتور أشرف صبحي، الرامية مي مجدي لحصولها على الميدالية البرونزية في منافسات 10 أمتار بندقية ضغط هواء سيدات.