محافظ كفر الشيخ يشهد الاحتفال بالذكرى الـ50 لانتصارات أكتوبر ويكرم أسر الشهداء

شهد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، احتفالات المحافظة بالذكرى الـ50 لانتصارات أكتوبر، بحضور ممثلي الأزهر والأوقاف والكنيسة، والقيادات الشعبية والتنفيذية، وعدد من أسر شهداء حرب أكتوبر.

جاء ذلك بحضور الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، والمستشار حامد عيساوي، رئيس محكمة كفر الشيخ، واللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، واللواء عبد الغفار الديب، السكرتير المساعد، والدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس جامعة كفر الشيخ لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومقررة فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ.

افتتاح معرض فن تشكيلي وعرض فيلم تسجيلي لحرب أكتوبر

وتضمن الاحتفال، افتتاح معرض فن تشكيلي للدكتور سيد عبده سليم، عميد كلية التربية النوعية الأسبق، ومعرض الكتاب لاصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة، كما تضمن الاحتفال عدد من الفقرات، منها تلاوة قرآنية عطرة للطالب أحمد فتياني أبو سعدة، بمدرسة النور للمكفوفين، وأناشيد وطنية عن الشهداء للطالبة مريم أسامة، وعرض فيلم تسجيلي لحرب أكتوبر، وما سبقها من استعدادات، وعرض لكورال الأطفال بقصر ثقافة أنور المعداوي، والذي قدم عدد من الأغاني الوطنية.

وكرّم المحافظ ونائبه، أسر الشهداء وهم: إبراهيم محمد موسى عاطي، ورجب الشوادفي فرج فراج، وحمدي إبراهيم محمد البطحجي.

محافظ كفر الشيخ يقدم التهنئة لأبناء وأجهزة المحافظة

وقدّم محافظ كفر الشيخ، التهنئة لأبناء وأجهزة المحافظة، بمناسبة الذكرى الـ50 لانتصارات أكتوبر المجيدة، داعيا أجهزة المحافظة إلى استلهام انتصارات أكتوبر المجيدة، في مضاعفة جهود التنمية وبناء الشخصية المصرية، وتحسين جودة الحياة لأبنائها، مقدما التحية لأبطال القوات المسلحة البواسل، وااشهداء الأبرار، من رجال القوات المسلحة الأبطال ورجال الشرطة البواسل، الذين ضحوا بدمائهم وأرواحهم من أجل وطنهم فنالوا شرف الشهادة وكانوا عند ربهم أحياء يرزقون، مشيرا إلى أنّ حرب أكتوبر المجيدة، تُعد واحدة من أعظم الانتصارات في العالم، التي غيرت وجه مصر الحضاري والتاريخي، دفاعاً عن أرض وكرامة الشعب المصري العظيم.

وأكد المحافظ، أنّ حرب أكتوبر أعادت الثقة إلى الجيش المصري والعزة والكرامة إلى شعب مصر العظيم، واستطاعت القوات المسلحة الباسلة عبور قناة السويس وتحطيم خط بارليف المنيع، ودك حصون العدو الإسرائيلي في الضفة الشرقية للقناة، وأفقدته توازنه في 6 ساعات، ما أذهل العالم أجمع، وهذا ما أكده الخبراء العسكريين العالميين، حيث أصبحت حرب أكتوبر تدرس في كُبريات المعاهد والكليات والأكاديميات العسكرية في مختلف أنحاء العالم، كما انتصرت القوات المسلحة في حرب أكتوبر المجيدة، وكانت وما زالت درعا للأمة وحصنها المنيع.

المحافظ: رجال القوات المسلحة المصرية فخر مصر والعالم العربي

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أنّ هذه الذكرى ستظل خالدة في تاريخ مصر والأمة العربية، التي سطر فيها شهداء جنود مصر الأبرار بتضحياتهم واستبسالهم أعظم صور الانتصار المجيد على العدو، وامتزجت فيها دماء المصريين، مجسدة بذلك أسمى انتصار في التاريخ الحديث، لافتاً أنّ رجال القوات المسلحة المصرية هم فخر مصر والعالم العربي، داعياً الله عز وجل أنّ يحفظ مصر وقيادتها وشعبها العظيم من كل مكروه وسوء.