مسيرة لشباب المحامين لتأييد الرئيس السيسي في الانتخابات بالشرقية

نظم شباب المحامين بمحافظة الشرقية اليوم، مسيرة لتأييد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وإعلان ترشحه للانتخابات الرئاسية.

وحمل المحامون صور الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورددوا هتافات مؤيدة للرئيس، ثم توجهوا إلى مكتب الشهر العقاري، لتحرير توكيلات لتأييد الرئيس.

الاحتشاد أمام مكاتب الشهر العقاري

وفي السياق ذاته، واصل حزب مستقبل وطن بالشرقية، احتشاده اليوم أمام مكاتب الشهر العقاري بمختلف مراكز المحافظة، لتحرير توكيلات لدعم ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، مؤكدين استمرار الأمن والاستقرار والأمان، التي نعمت بها البلاد.

قال النائب الدكتور محمد سليم أمين حزب مستقبل وطن بالشرقية، إن أعضاء وكوادر الكيان، يواصلون تحرير التوكيلات بمكاتب الشهر العقاري، ويحثون المواطنين، على المشاركة الفعالة، كما أشار الرئيس في كلمته أمس، التي أثلجت قلوب الملايين، بعد تلبيته رغبة الشعب المصري الواعي بخوضه لانتخابات الرئاسة 2024.

قال إسلام البحراوي أحد شباب المحامين بمدينة الزقازيق: «شاركت اليوم بكل فخر ومعي العشرات من الزملاء تحت رئاسة المستشار عادل عفيفي نقيب محامين الشرقية، في مسيرة تأييد ودعم ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيسا للجمهورية، لفترة جديدة واستخرجنا التوكيلات بالشهر العقاري في سهولة ويسر، مؤكدا مواصلت الدعم لحملة تأييد الرئيس السيسي بمحافظة الشرقية».

يذكر أن محافظة الشرقية، شهدت انطلاق مسيرات تأييد للرئيس السيسي، شارك فيها رجال الدين الإسلامي والمسيحي والشباب والفتيات والأطفال، رفعوا أعلام مصر وصور الرئيس، لإرسال رسالة للعالم، أن الشعب المصري يقف خلف قائده ويدعمه قلبا وقالبا، وأنه لا جدوى للمؤامرات التي تحاك للنيل من أمن واستقرار الوطن.