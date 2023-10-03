بسمة عطا تستعد لطرح أغنية «متستبسطنيش»

تستعد المطربة الشابة بسمة عطا، لطرح أحدث أغانيها التي جاءت بعنوان متستبسطنيش خلال الفترة المقبلة.

أغنية جديدة للفنانة بسمة عطا

وأكدت بسمة عطا، أنها تراهن على أغنية متستبسطنيش، مشيرة إلى أن الأغنية مختلفة عن ما قدمته من قبل، ولونًا جديدًا عليها، كما تمنت أن تنال إعجاب متابعيها، وتلقى إقبالاً كبيرًا من الجمهور.

ويشار إلى أن أغنية متستبسطنيش من كلمات محمود علي، وألحان وتوزيع رامي المصري، إخراج أحمد علاء الجندي، ومن المقرر طرحها قريبًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والمنصات الإلكترونية.

جدير بالذكر أن الفنانة الشابة بسمة عطا، حصلت مؤخرًا على لقب أفضل مطربة صاعدة في حفل جوائز الميما، الذي أقيم في الفترة الماضية، وشارك به مجموعة من نجوم الفن.