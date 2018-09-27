بسمة عطا تكشف رحلة غنائها من "السوشيال ميديا" إلى حفلاتها مع تامر حسني

كشفت المطربة بسمة عطا، عن قصة غنائها مع المطربين رامي صبري وتامر حسني، موضحة أنها تدرس في كلية الحقوق بجامعة إسكندرية، وكانت تغني وهي صغيرة، واشتهرت عن طريق السوشيال ميديا، حيث حققت على اليوتيوب أكثر من 25 مليون مشاهدة.

وأضافت بسمة، خلال حوارها في برنامج "الحياة في مصر"، المذاع عبر فضائية "الحياة"،: "كنت بغني لشيرين عبد الوهاب، وغنائي لشيرين كان تحدي بالنسبة لي، وكنت بعمل فيديوهات على فيسبوك ويتم نشرها بشكل مكثف".

وأشارت إلى أنها غيرت كلمات أغنية "180 درجة" للفنان تامر حسني، وغنتها بصوتها ووضعتها على السوشيال ميديا، وقد سمعها الفنان تامر حسني وأعجبته، مما أدى إلى دعوتها لحضورها إحدى حفلاته لغنائها معه على المسرح.

وأوضحت أن المطرب رامي صبري، قد دعاها لحفلته في العالمين بالساحل الشمالي للغناء معه.