وظائف خالية في القاهرة بمرتبات مجزية للخريجين.. اعرف الشروط

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عبر صفحتها الرسمية عن وظائف خالية بمرتبات مجزية للعمل في إحدى الشركات الكبرى، في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة على توفير فرص عمل للشباب الراغبين في الحصول على وظائف تكون مناسبة لمؤهلاتهم الدراسية، وتعطيهم الفرصة في بدء حياتهم العملية بعد الحصول الشهادة الدراسية الخاصة بهم.

وأوضحت وزارة الشباب والرياضة تفاصيل الوظائف الخالية المعلن عنها، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير الشروط المطلوبة وحقوق ومميزات الوظائف وكيفية التقديم لها، والتي جاءت كالتالي:

الوظائف المطلوبة

- سيلز.

- 2 موظف حجز طيران جاليليو، على أن يكون لديه خبرة.

3 سنوات خبرة.

الشروط المطلوبة

- أماكن العمل تكون في مدينة نصر ومكرم عبيد.

- أن يكون المتقدم للوظائف حاصل على مؤهل عالٍ للخريجين.

- أن يكون المتقدم للوظائف اللغة مستواه جيد أو ممتاز في اللغة الإنجليزية.

- أن يكون الحد الأقصى للسن 38 عاما.

- يفضل أن يكون لديه خبرة في المبيعات عامة.

- أن يكون لديه موقف واضح من الجيش.

- أن يكون حسن المظهر ولبق في الحديث.

الحقوق والمميزات

- تمنح الشركة للعاملين رواتب مجزية تناسب سوق العمل.

- تمنح الشركة لوظيفة سيلز بعمولة تصل ل 5%.

- توفر الشركة للعاملين فرص للترقي.

- توفر الشركة للعاملين تأمين اجتماعي وتأمين طبي.

- ساعات العمل اليومية تصل إلى 9 ساعات.

- تمنح الشركة للعاملين يوم إجازة في الأسبوع.

- توفر الشركة للعاملين تدريب مدفوع الأجر.

وعلى الراغبين في التقديم لوظائف الشباب والرياضة في إحدى الشركات الكبرى، الدخول للصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة، واختيار المنشور الخاص بالوظائف المعلنة والدخول للاستمارة لملء البيانات المطلوبة للالتحاق بالوظائف.