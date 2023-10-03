وظائف شاغرة في 4 بنوك.. الشروط وطريقة التقديم

أتاحت بعض البنوك وظائف خالية للشباب في مختلف التخصصات، وذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع التوظيف «لينكد إن»، ومن خلال المواقع الرسمية للبنوك.

وتختلف الوظائف المطلوبة في كلا من البنك الأهلي وبنك مصر وبنك QNB، وجاءت الوظائف كالتالي:

وظائف بنك مصر

أعلن بنك مصر حاجته لوظائف في تخصص أمن تكنولوجيا المعلومات، وتشمل المهام الآتي:

- تصميم وتنفيذ وصيانة أمن تكنولوجيا المعلومات.

- إجراء تقييمات الأمان وكشف الثغرات الأمنية.

- إدارة وصيانة الأدوات والتقنيات الأمنية.

- معرفة كل ما يتعلق بأحدث التهديدات المتعلقة بأمن تكنولوجيا المعلومات.

- التعاون مع فرق تكنولوجيا المعلومات للمحافظة على أمن البنية التحتية والتطبيقات لتكنولوجيا للبنك.

الشروط المطلوبة لوظائف بنك مصر

- أن يكون المتقدم حاصلًا على البكالوريوس في علوم الكمبيوتر.

- أن يكون المتقدم لديه خبرة لا تقل عن 7 سنوات.

- أن يكون لديه خبرة في تقنيات الأمان مثل جدران الحماية وأنظمة المعلومات الأمنية.

- لديه مهارات في التحليل وحل المشكلات.

- لديه خبرة في إدارة المخاطر الأمنية.

طرق التقديم

التقديم لوظائف بنك مصر إليكترونيا عبر الموقع الرسمي لموقع التوظيف «لينكد إن» على الرابط.

وظائف البنك الأهلي

أعلن البنك الأهلي عبرموقعه الرسمي وظائف خالية لحديثي التخرج من الشباب، وجاءت التفاصيل كالتالي:

الشروط المطلوبة

- أن يكون حاصلا على مؤهل عالي.

- أن يكون حديثي التخرج.

- أن يكون حاصلا على تقدير عام تراكمي جيد فأعلى.

- ألا يكون للمتقدم أقارب في البنك من الدرجة الأولى وحتى الثالثة.

- ألا يزيد سن المتقدم عن 28 عاما.

التخصصات المطلوبة

- خريجين من كليات التجارة من أقسام محاسبة وتسويق وضرائب وتمويل وإدارة وتجارة خارجية.

- خريجي كليات إدارة أعمال، أقسام بنوك ومالية وائتمان ونظم معلومات، وموارد بشرية ومنشأة مالية وإدارة أعمال دولية.

- خريجي كليات اقتصاد وعلوم سياسية، من أقسام إحصاء واقتصاد.

- خريجي كليات تكنولوجيا المعلومات.

- خريجي كليات حاسبات ومعلومات.

- خريجي كليات هندسة حاسبات.

- خريجي كلييات الحقوق.

التقديم لوظائف البنك الأهلي

على الراغبين في التقديم الدخول للموقع الرسمي عبر الرابط، وإدخال البيانات المطلوبة للتقديم على الوظائف.

بنك QNB قطر الوطني الأهلي

حدد البنك عدد من الشروط لتك الوظائف، وهي:

وظائف بنك QNB

- وظيفة مدخل بيانات.

- موظفو خدمة عملاء.

- وظيفة عمال بوفيه.

- أفراد أمن.

- أعمال سكرتارية.

- مهندس إدارة قاعدة بيانات.

شروط القبول في وظائف بنك QNB

- يشترط إجادة اللغة الإنجليزية بشكل متميز.

- إتقان استخدام الحاسب الآلي بشكل جيد.

- حاصل على مؤهل بكالوريوس تجارة أو إدارة أعمال.

- خبرة لا تقل على سنتين.

- إمكانية العمل تحت ضغط.

الأوراق المطلوبة في وظائف بنك QNB

- صورة من المؤهل الدراسي.

- صورة من بطاقة الرقم القومي سارية وغير منتهية الصلاحية.

- عدد 4 صور شخصية حديثة.

- صورة شهادة كمبيوتر.

- شهادات الخبرة إن وجدت.

- صورة من إنهاء الخدمة العسكرية.

التقديم في وظائف بنك QNB

تقديم السيرة الذاتية عبر البريد الإلكتروني: recruitment@QnbALAHLI.com

أو التقديم يدويا في عنوان البنك 5 ش شامبليون- وسط البلد - القاهرة.