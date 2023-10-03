وظائف جديدة في وزارة الإسكان.. اعرف الشروط وموعد التقديم

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تفاصيل الوظائف القيادية الشاغرة في الجهاز المركزى للتعمير، والأجهزة التنفيذية التابعة له التابع لوزارة الإسكان، موضحة المستندات المطلوبة ومواعيد التقديم

الوظائف المطلوبة في وزارة الإسكان

1- رئيس الجهاز التنفيذى للمشروعات المشتركة، وتجديد إحياء القاهرة الإسلامية والفاطمية.

2- مديرعام الإدارة العامة للشؤون القانونية بالجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة وتجديد إحياء القاهرة الإسلامية والفاطمية.

3- رئيس الإدارة المركزية لشؤون التدريب الإنتاجي والفني بالجهاز المركزي للتعمير.

4- رئيس الإدارة المركزية للشؤون الإدارية والموارد البشرية بالجهاز المركـزي للتعميـر.

5- رئيس الإدارة المركزية لتخطيط المشروعات بالجهاز المركزى للتعميـر.

6- رئيس الإدارة المركزية للإمداد والتموين والتشغيل بالجهاز المركزي للتعمير.

7- مديرعام الإدارة العامة للأمن بالجهاز المركـزي للتعمير.

8- مديرعام الإدارة العامة للعلاقـات العامة بالجهاز المركـزى للتعمير.

9- مدير عام الإدارة العامة للإمداد والتموين بالجهـاز المركـزي للتعميـر.

10- رئيس الإدارة المركزية لتنفيذ المشروعات بجهاز تعمير القاهرة الكبرى.

11- رئيس الإدارة المركزية للإمداد والتموين والتشغيل بجهاز تعمير القاهرة الكبرى.

12- رئيس الإدارة المركزية للتدريب وشؤون المناطق بقطاع التدريب الإنتاجى على حرف التشييد والبناء.

13- رئيس الإدارة المركزية للمعدات الثقيلة والصيانة والحملة والإمداد والتموين بقطاع التدريب الإنتاجي على حرف التشييد والبناء.

14- رئيس الإدارة المركـزية لتخطيط المشـروعات بجهاز تعميـر سيناء.

15- رئيس الإدارة المركزية لتنفيذ المشروعات بجهاز تعمير البحر الأحمر.

16- رئيـس الإدارة المركزية لتخطيـط المشـروعـات بجهاز تعميـر البحـر الأحمر.

17- رئيس الإدارة المركزية لتنفيذ المشروعات بجهاز تعمير الساحل الشمالى الغربي.

18- رئيس الإدارة المركزية لتنفيذ المشروعات بجهاز تعمير شمال ووسط الصعيد.

19- مديرعام الإدارة العامة لمنطقة تنفيذ اسيوط بجهاز تعمير شمال ووسط الصعيد.

20- رئيس الإدارة المركزية لتنفيذ المشروعات بجهاز تعمير جنوب الصعيد.

المستندات المطلوبة

1ـ بيان الحالة الوظيفية معتمدا ومتضمنا التاريخ الوظيفي والقدرات العلمية والعملية والمهارات القيادية، وأي بيانات أخرى للمتقدم مدعمه بالمستندات الدالة على ذلك.

2 ـ الرقم القومي.

3ـ عدد 6 صور شخصية مقاس 4×6.

4ـ بيان إنجازات وإسهامات المتقدم في الوحدة التي كان يعمل بها.

5 ـ مقترح لتطوير الوحدة أو أحد انشطتها الرئيسية لتحسين أدائها وتطوير أنظمتها مرفق به (C.D)، وفقا للنموذج الوارد بقرار وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى رقم (95) لسنة 2017.

طريقة التقديم على وظائف الإسكان

تقدم الطلبـات باليد أو بالبريد الموصى عليه بعلم الوصول، باسم المحاسب رئيس القطاع رئيس الأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية بالمستوى الوظيفى «العالية/ مدير عام»، بمقـر وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الكائن بالعاصمة الإدارية الجديدة مجمع الوزارات ـ الدور الرابع.

مواعيد التقديم على وظائف الإسكان

حسب الإعلان التقديم من 3 أكتوبر إلى 5 نوفمبر 2023.