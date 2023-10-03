وظائف لكل المؤهلات بإحدى شركات السويس.. حوافز وتأمين طبي وسكن للمغتربين

أعلنت وزارة الشباب والرياضة تنظيم يوم توظيفي بإحدى شركات القطاع الخاص في محافظة السويس، يوم الأحد المقبل، من الساعة 11 صباحا حتى 4 مساء، وذلك بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة «كير مصر»، ومن خلال مبادرة «توظيف مصر».

وتستعرض «الوطن» في التقرير التالي تفاصيل الوظائف المطلوبة، وشروط القبول بها، ومقر وموعد انعقاد اليوم التوظيفي، وفقا لما أوضحته وزارة الشباب والرياضة.

الوظائف المطلوبة

1- مدير مطعم

2- مساعد مدير مطعم

3- مشرف وردية

4- مشرف مطبخ

5- متدرب اداري بالمطعم

6- منسق علاقات عملاء بالمطعم (GRO)

7- عضو فريق مطعم (خريجين او طلبه)

8- فني صيانة

أماكن العمل: السويس

متطلبات الوظيفة:

- جميع المؤهلات (طلبة وخريجين).

- يفضل خبرة في بمطاعم «فاست فود».

-السن من 18 إلى 40 سنة.

- موقف واضح من التجنيد.

- حسن المظهر واللباقة.

الحقوق والمميزات:

- الراتب حسب كل وظيفة والخبرة.

- بدل وجبة.

- حوافز ومكافآت شهرية.

- صرف زي للعمل.

- فرص للترقي.

- فرص للسفر لفروع الشركة خارج مصر.

- تأمين اجتماعي وتأمين طبي.

- سكن للموظفين المغتربين أثناء فترة التدريب.

كيفية التقديم للوظائف

أوضحت وزارة الشباب والرياضة، أن الراغبين في التقديم لهذه الوظائف عليهم ملء الاستمارة التالية :https://forms.office.com/r/tyRBnSLPwq

وذكرت وزارة الشباب أن عنوان اليوم التوظيي سيُعقد في هذا العنوان: محافظه السويس - بجمعية شباب السويس الخيرية - شارع النمسا - أمام مول الصاوي - الدور الأول.