إنجازات 10 سنوات.. وزارة العمل وفرت وظائف لـ7 ملايين شاب وخريج

استعرض وزير العمل حسن شحاتة، من خلال تقرير أصدرته وزارة العمل، اليوم الثلاثاء، تحت عنوان «وزارة العمل.. رؤية وإنجاز»، أبرز الجهود في تقديم الخدمات للمواطنين، وتحقيق أهدافها، وذلك خلال الـ10 سنوات الماضية من 2014-2023، موضحًا أن رسالة الوزارة هي التخطيط للموارد البشرية، ورعاية القوى العاملة وتنظيم استخدامها في الداخل والخارج، ورفع كفايتها الإنتاجية، وتحقيق العمالة الكاملة المنتجة كوسيلة وغاية لمخططات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأيضا تعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية «عمال وأصحاب أعمال» وغيرها من الأهداف.

ملفات التشغيل وتوظيف الشباب والخريجين

ومن بين هذه الإنجازات التي تحققت لوزارة العمل في غضون 10 سنوات، التشغيل والتوظيف حيث اهتمت الوزارة بملفات التشغيل وتوظيف الشباب والخريجين، وانخفاض مؤشر البطالة من 13.3% خلال عام 2014 إلى 7% خلال عام 2023، وذلك بجهود وزارة العمل، والوزارات والجهات الوطنية الشريكة، وكان من أهم أسباب خفض معدلات البطالة، المشروعات القومية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية مثل العاصمة الإدارية الجديدة، ومحور قناة السويس، ومدينة العلمين، وغيرها من المنشآت الصناعية.

وقال «شحاتة»، إن الوزارة نجحت في توفير ما يجاوز سبعة ملايين فرصة عمل في الداخل والخارج، لافتًا إلى أن هناك أدوات للوزارة في التشغيل وهي، النشرة القومية الدورية التي تطلقها الوزارة تنسيقًا مع القطاع الخاص، ومكاتب التشغيل وملتقيات التوظيف بالمحافظات، وشركات إلحاق العمالة المصرية التي تشرف عليها الوزارة والمرخص لها بممارسة النشاط.

توفير فرص عمل وحماية ورعاية

وأشار إلى أن مكاتب التمثيل العمالي «التسعة» بالخارج، تلعب دور أيضا توفير فرص عمل، وحماية ورعاية ما يقرب من 5 ملايين مواطن مصري في نطاق تلك المكاتب، حيث تمكنت من استرداد مستحقات للعمالة المصرية «كانت محل نزاع »، تجاوزت المليار و936 مليون جنيه مصري.