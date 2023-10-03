«التضامن»: 31 مليار جنيه قيمة دعم «تكافل وكرامة» خلال 2023 لـ22 مليون مستفيد

كشفت وزارة التضامن الاجتماعي، زيادة قيمة الدعم النقدي المقدم للمستفيدين من برنامج «تكافل وكرامة»، حيث بلغت قيمة الدعم النقدي المقدم للمستفيدين من البرنامج عام 2014 نحو 3.7 مليار جنيه لـ6.5 مليون فرد، بينما سجلت قيمة الدعم النقدي لبرنامج «تكافل وكرامة» عام 2023 الجاري نحو 31 مليار جنيه، لـ22 مليون مستفيد ومستفيدة من الدعم النقدي.

سجل معدل خفض الفقر - 3% عام 2014 بينما سجل - 8% عام 2023

وأشارت وزارة التضامن الاجتماعي، في تقرير لها، إلى أن تقديم الدعم النقدي لمستفيدي برنامج «تكافل وكرامة»، ساهم في خفض معدل الفقر القومي، حيث سجل المعدل - 3% عام 2014، بينما سجل - 8% عام 2023.

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، أن عدد الأشخاص ذوي الإعاقة المستفيدين من برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة» بلغ 1.2 مليون مستفيد، بتكلفة إجمالية 8 مليارات جنيه، في حين بلغ عدد المسنين المستفيدين نحو 700 ألف مستفيد بتكلفة 3.2 مليار جنيه.

بلغ عدد المسنين المستفيدين نحو 700 ألف مستفيد بتكلفة 3.2 مليار جنيه

بالإضافة إلى 720 ألف مرأة معيلة مستفيدة من برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، بتكلفة إجمالية 3.4 مليار جنيه، حيث أن هناك نحو 75% من السيدات لديهم بطاقة الدعم النقدي تكافل وكرامة، بجانب 72% مستفيد ومستفيدة داخل الريف.